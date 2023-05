Y agregó: "Supongamos que tenga razón, yo no creo que tenga razón, es muy difícil dolarizar, creo que hay muchas cosas que no van ni siquiera con mi pensamiento, armas, libre mercado al extremo. Pero no podría llevarlo adelante y no basta con que sea un loco lindo, porque el próximo Presidente no puede ser un loco lindo".

"En mi presidencia voy a eliminar la pauta oficial a periodistas" Javier Milei en TN- 11/04/23

"El próximo Presidente o Presidenta tiene que ser, yo creo, alguien que gestionó, creo que tiene que ser alguien que haya charlado o que esté en condiciones de charlar con unos o con otros, y creo que no tiene que ser uno demasiado sacado (...) Creo que va a ser quien hoy es oposición", sostuvo Pergolini.

Perspicaz, Feinmann le consultó directamente si se refería al Jefe de Gobierno porteño, a lo que el propietario de Vorterix respondió:

A mi Larreta me tranquiliza más cuando dice: 'Charlemos, hagamos equipo' (...) Creo que hay que buscar a alguien que arme equipo y que pueda dialogar con todos, porque si no va a ser muy difícil

Casualidad o no, tanto el Grupo Octubre, empleador de Pergolini, como La Nación son dos de los medios más beneficiados por la repartición de pauta de la Secretaria de Medios: en el período entre septiembre de 2021 y abril de 2022 el conglomerado de medios recibió $342.017.331,90 y el diario $300.374.199,60.

