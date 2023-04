Javier Milei ratificó su idea de cortar la pauta oficial

--------------------------

¿Qué fue lo que dijo La Política Online que molestó a Javier Milei?

"La diputada libertaria Victoria Villarruel prometió cerrar la agencia informativa Télam si Javier Milei es elegido presidente. Dijo que era un espacio para el "adoctrinamiento" y pidió terminar con los "curros".

"Hoy cumple 78 años esta agencia de noticias para el adoctrinamiento bancada por todos nosotros", escribió Villarruel en su cuenta de Twitter.

"La dirige Bernarda Llorente hija de una montonera y esposa de otro montonero q vive del Estado desde hace décadas. ¿Quien? Taiana el ministro de indefensión" (...)".

En primer lugar, LPO se equivoca: Villarruel no es libertaria. ¿Sabrán en LPO qué significa 'libertario'? Villarruel es la presidenta del Partido Demócrata de Provincia de Buenos Aires, que integra el frente La Libertad Avanza que propone la precandidatura presidencial de Javier Milei.

Pero demócratas y libertarios no es lo mismo, sino pasajeros de un mismo tren, más allá de sus diferencias.

Luego, suponer que La Libertad Avanza cerraría la agencia de noticias y publicidad Telam por Bernarda Llorente supone banalizar la opinión de Milei, y es el motivo del enojo de quien sí se autodescribe como 'anarco capitalista'.

Milei quiere cerrar los medios de comunicación que pagan los contribuyentes porque considera que no son necesarios para difundir las noticias de una Administración. Con el Boletín Oficial alcanzaría.

Por igual motivo, además de la extorsión que supone a medios y periodistas, Milei quiere interrumpir la pauta publicitaria gubernamental.

Sin duda que es un tema no menor porque, por ejemplo, ¿Grupo Clarín tendría sus números equilibrados sin pauta publicitaria del Estado? Ni hablar de los medios K.

'Tiempos Turbulentos - Medios y libertad de expresión en la Argentina de hoy' es un libro que publicó ADEPA:

"La publicidad oficial es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que seguirá aumentando en su volumen, y se seguirá profundizando en sus vicios si no se regula su fin y utilización. La distribución de pauta publicitaria impacta en diferentes espacios. Los medios de comunicación que son beneficiados, discriminados, o ignorados económicamente; los gobiernos que distribuyen la pauta; los partidos políticos opositores víctimas de las desventajas; y los ciudadanos, receptores de los mensajes que pautan los gobiernos en los medios y contribuyentes impositivos de donde sale el dinero para la pauta. Mucho hay para decir sobre cada uno de estos actores, sean beneficiarios, perjudicados o receptores pasivos.

El particular y exponencial incremento de la pauta publicitaria es una clara señal de la importancia que tiene esta para los gobiernos, correlación difícil de encontrar en la ciudadanía. Comunicar y rendir cuentas, son funciones inherentes a los gobiernos republicanos. No vamos a poner en discusión ese punto. En este artículo queremos alertar sobre las ventajas e inequidades que produce la distribución discrecional de pauta publicitaria, y los riesgos que conlleva para la libertad de expresión. La escasa legislación que regule la distribución de pauta publicitaria en nuestro país genera un sinfín de sospechas en la forma en que los gobiernos se vinculan con los medios de comunicación. El particular y exponencial incremento de la pauta publicitaria es una clara señal de la importancia que tiene esta para los gobiernos, correlación difícil de encontrar en la ciudadanía. Comunicar y rendir cuentas, son funciones inherentes a los gobiernos republicanos. No vamos a poner en discusión ese punto. En este artículo queremos alertar sobre las ventajas e inequidades que produce la distribución discrecional de pauta publicitaria, y los riesgos que conlleva para la libertad de expresión. La escasa legislación que regule la distribución de pauta publicitaria en nuestro país genera un sinfín de sospechas en la forma en que los gobiernos se vinculan con los medios de comunicación.

Organizaciones como Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles han puesto, desde hace más de una década, la lupa sobre la relación entre los poderes ejecutivos y los medios de comunicación a través de la pauta publicitaria. La ausencia de criterios objetivos para la distribución de pauta publicitaria pone de manifiesto una relación económico-política poco clara entre los gobiernos y los medios. Esto alimenta sospechas de utilización de estos recursos con fines proselitistas, como incentivos a los medios oficialistas, y la existencia de una herramienta que puede premiar o castigar de acuerdo a las líneas editoriales de los medios."

-----------------------

Más noticias en Urgente24

El oro muy cerca de marcar récords

Nuevo billete de 2 mil pesos: Cuándo comenzará a circular

Dólar blue a $400: Advierten que el que apostó, perdió

Flybondi sale a disputarle ruta de alto tráfico a Aerolíneas

Dañino: El alimento asociado con ACV, cáncer, diabetes y más