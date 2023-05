"Hoy se suma un ataque coordinado sobre nuestras redes sociales. Twitter ha decidido "desaparecerme" de la plataforma a pedido de alguien. Intenten ustedes mismos buscarme en la plataforma. Lo mismo ha ocurrido en Instagram y otras redes sociales", afirmó.

"Lo que la casta no termina de entender es que nuestro espacio no es sino la representación de una mayoría de argentinos que se han cansado de ser víctimas de un sistema que solo beneficia a los politicos y sus amigos. Esta campaña no se trata de mi. Se trata de ustedes", agrega, interpelando a sus seguidores.

https://twitter.com/PalaveccinoLu/status/1663214209461637123 Esto sería un escándalo si se lo hicieran a otro candidato. La cuenta de @JMilei se encuentra banneada. No aparece en los buscadores de Twitter y sus publicaciones llegan a un público limitado. pic.twitter.com/bqiiwe8OF3 — Lu Palavecino (@PalaveccinoLu) May 29, 2023

"Lo que estamos viendo estos días es sólo el comienzo. Los ataques y las difamaciones se incrementarán. Porque tienen miedo. Porque saben que van a perder sus privilegios. Y porque no tienen nada para ofrecerle a los argentinos que ellos mismos han sumido en la pobreza", sigue.

"Cada ataque, cada difamación lo único que logra es reafirmar nuestra convicción de que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", añadió.

Y cierra: "A los argentinos de bien que quieren un país distinto para sus hijos les queremos decir que cada vez falta menos. Que cada vez somos más. Que no nos van a vencer. Que vamos a ganar y vamos a transformar este país de una vez y para siempre".

