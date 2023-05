Muy interesante el análisis de Gustavo Marangoni, politólogo y consultor: "Desprender de las provincias un anticipo de lo que podría pasar en Nación, sería muy voluntarista", comenzó advirtiendo.

En un Zoom para el canal de YouTube Café Macondo, hizo referencia a las pavadas que estuvieron diciendo limitados periodistas de señales como TN y LN+:

He visto muchas lecturas analizando a Milei y preguntándose dónde está el Fenómeno Milei. No sé si es válido plantear eso porque Milei es el Fenómeno Milei y no el armado provincial de Milei. Él pareciera ser una herramienta de un sector de la sociedad para castigar a la casta a nivel nacional y no a nivel provincial He visto muchas lecturas analizando a Milei y preguntándose dónde está el Fenómeno Milei. No sé si es válido plantear eso porque Milei es el Fenómeno Milei y no el armado provincial de Milei. Él pareciera ser una herramienta de un sector de la sociedad para castigar a la casta a nivel nacional y no a nivel provincial

"Con esto no estoy diciendo que lo que le dan hoy las encuestas llegue a suceder en agosto, pero observar con los anteojos de agosto lo que sucede ahora, cuando no sabemos cuáles son los candidatos de las elecciones…", matizó. En esta línea, introdujo un elemento clave:

Justamente, los gobernadores anticiparon las elecciones para separarlas de la suerte nacional. Entonces, ¿por qué debiera ser esto un anticipo de lo que puede suceder en la nación si ellos justamente lo hicieron para decir que son dos cosas distintas y que privilegian lo local? Justamente, los gobernadores anticiparon las elecciones para separarlas de la suerte nacional. Entonces, ¿por qué debiera ser esto un anticipo de lo que puede suceder en la nación si ellos justamente lo hicieron para decir que son dos cosas distintas y que privilegian lo local?

Una cosa es hacer un análisis político y otra muy distinta es creer que el espectador es un imbécil. Eso explica porqué cada vez son menos las personas que sintonizan este tipo de señales.

La pregunta es si eso es un análisis propio de los periodistas o la mano invisible de la pauta oficial.

