Periodista de TN la sigue contra Milei: "Si reacciona así.."

Mientras tanto, Jésica no se quedó callada y hoy, por medio de su cuenta de Twitter, compartió un pedazo de esa discusión, criticando a Milei por su actitud agresiva hacia ella ya que había comenzado a gritarle. Comentó:

¿Por qué la libre portación de armas bajaría el delito? ¿Cuál es su plan para combatir la inseguridad? ¿Quiénes son sus referentes? Si reacciona así como candidato, ¿qué haría con poder?

tweet de bossi.jpg Foto: Captura de pantalla del perfilde Twitter de Jésica Bossi

La libre portación de armas

Javier Milei, precandidato a presidente de la Nación Argentina en las próximas elecciones, dijo textualmente estar a favor de la libre portación de armas y afirmó que “si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia”.

Dicha postura termina siendo una gran controversia con el resto de periodistas, candidatos y, básicamente, todas las personas que tengan una opinión diferente al tema. Según nuestras leyes, se entiende por portación a la acción de llevar un arma de fuego en condiciones de uso inmediato en la vía pública o lugares de acceso público.

Javier Milei.jpg

La diferencia con la tenencia legal radica en que esta última es la posesión de un arma de fuego con la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). La misma, autoriza a la persona a trasladar el arma descargada y en su funda, para practicar tiro, comprar municiones y hacerla reparar cuando sea necesario.

Milei comenzó su campaña con un spot en el que apoyó la libre portación de armas. Y, durante una entrevista con TN, afirmó que “en lo que a mí respecta, sí (estoy dispuesto). Yo, a pesar de haber crecido y haberme criado rodeado de armas por la condición de militar de mi padre, siempre he tenido aprehensión a las mismas. Sin embargo, ahora que la situación es alarmante en materia de seguridad, he decidido aprender a tirar para poder defender a mis hijos. Yo tengo tres hijas y temo por ellas, como me imagino que les debe pasar a todos los padres de la provincia de Tucumán”.

------

Más noticias en Urgente24

Eliminan la VTV para un sector y hay cambios para el resto

Guillermina Valdés rompió el silencio y habló de Riquelme

Chau billetes: El nuevo sistema que desplaza el pago antiguo

KO de Ceferino Reato a Jorge Rial: "Si hubieras leído..."

La fruta que se come en la mañana y controla la glucosa