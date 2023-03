Tensión en TN por Javier Milei: "Sigan matando gente"

Mi modelo no es el tuyo del zaffaronismo, que hizo este desastre. El modelo mío es un cambio en las reglas de seguridad. El que las hace las pagas. Los de gorro azul son los buenos y los hijos de puta que andan con trapos y palos son los malos. ¿Sabés qué? Si a vos te gusta Zaffaroni, gracias por traernos a esta basura Mi modelo no es el tuyo del zaffaronismo, que hizo este desastre. El modelo mío es un cambio en las reglas de seguridad. El que las hace las pagas. Los de gorro azul son los buenos y los hijos de puta que andan con trapos y palos son los malos. ¿Sabés qué? Si a vos te gusta Zaffaroni, gracias por traernos a esta basura

"¿Acaso ustedes no saben la posición que yo tengo? Si vos sabés la posición que yo tengo, lo que está haciendo es jugar sucio para tomar esta posición progre y altruista que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Gracias por traernos tanta delincuencia, Jésica.

Si vos favorecés a los delincuentes, la delincuencia sube. Si vos les bajás el costo esperado a los delincuentes, la delincuencia sube. Basta. Sigan promoviendo las ideas de Zaffaroni que nos va bárbaro. Sigan matando gente, dale. Sigan matando inocentes y poniéndose del lado de los asesinos", lanzó, muy nervioso, contra la comunicadora del Grupo Clarín.

"Acá, el problema es que muchos tienen disonancia cognitiva. No entienden las consecuencias de lo que proponen. A Jésica le parece un espanto subirle el costo a los delincuentes. Busca ensuciar poniéndose del lado de los delincuentes", explicó sore lo que pensaba de ese tipo de preguntas por entender que la periodista lo quiso meter en el barro de algo polémico según la visión de la Izquierda.

Sobre el final, el conductor Diego Sehinkman le pidió que no se enoje: "No estoy enojado. No me enojé. No quieras instalar que estoy enojado", cerró el tema.

Mirá el video:

JAVIER MILEI: "El problema no son las empresas, es el estado".

En medio de la ineptitud del gobierno para manejar la crisis y las continuas luchas de poder internas y externas en el FdT y JxC, la inclinación de la gente por el Partido Liberal encabezado por Javier Milei aumenta paulatinamente en las encuestas, de cara a las elecciones.

Cada vez más estudios coronan al libertario con 30 puntos en algunas provincias como Mendoza, según consultas que realizó Urgente24. Otros relevamientos que circulan tanto oficialistas como opositores coinciden que, a nivel nacional, el economista está más cerca de los 20 puntos que de los 15. Muchos consultores aseguran que es bastante raro que mida por debajo de 15 en los distritos.

En esa línea, una nueva encuesta de Taquion, reveló que casi un 40% votaría a los liberales encabezados por Javier Milei, tal vez al percibir pocas internas (5,0%) ante el escenario agrietado que muestran el FdT (34,0%) y JxC (32,9,%).

Tras las recientes declaraciones del precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio (JxC), Joaquín de la Torre, sobre la idea de que La Libertad Avanza no presente un candidato en el territorio bonaerense, desde el entorno de Javier Milei dijeron que "es una locura" y que "se acaba de romper todo tipo de puentes" entre las fuerzas políticas.

Sin embargo, según pudo averiguar Urgente24 desde el entorno del economista libertario, señalaron que "van a presentar un candidato a gobernador" pero que traccione los votos desde el candidato presidencial.

Es decir, hacer "trabajar la marca Milei 2023 y focalizar en la fiscalización de los comicios", porque entienden que el candidato a gobernador no es el fuerte en una boleta particularmente de la provincia de Buenos Aires sino el candidato a intendente y a presidente. En otras provincias, insisten desde el equipo de campaña de LLA, el gobernador sí es un candidato clave para que la gente elija la boleta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esto no es así.

