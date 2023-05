Juntos por el Cambio eligió candidato con una moneda al aire

“La realidad es que nosotros teníamos una encuesta que nos daba muy bien, pero no nos querían creer. Yo, actualmente, soy concejal en Malagueño. El resultado de la encuesta es el reflejo del trabajo que venimos haciendo”, explicó el candidato a Radio Pulxo. Sin embargo, su gestión no bastó para convencer inmediatamente a la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio.

“El sábado eran las diez de la noche y teníamos hasta las 23.59 para presentar las listas. El tiempo era escaso y no se había logrado una lista de consenso con la gente del Frente Cívico. Entonces, ante esta situación y con el miedo de que no llegaramos con los tiempos, propuse que se definiera por medio del azar”, desarrolló Bettiol. Además, reconoció que la acción fue polémica.

“Entiendo que no fue la manera más prolija de definir a un candidato. Intentamos de todo para lograr una lista de consenso, pero no quisieron creer en nuestra encuesta y no quedaba otra”, sentenció. De esa forma, los vecinos de Malagueño podrían llegar a tener un intendente elegido por la suerte, incluso pensando en que alguien lleve consigo una moneda en estos tiempos.

