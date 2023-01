Darío Barassi: Chau a El Trece, en Twitter llueven memes

image.png

Es el final de una etapa, pero el comienzo de una más interesante y ambiciosa.

El adiós de Darío Barassi

No fue una despedida sorpresiva ni inesperada. Tampoco es que Barassi lo haya anunciado de sopetón sin que nadie se lo imaginara. La verdad es que hace meses corre el rumor de que abandonaría canal 13 debido a algunos compromisos de trabajo y también por ciertos problemas de agenda que no necesariamente tienen que ver con la televisión. Vale destacar que Barassi formará parte de los programas que emite la productora streaming Disney + con muchísimo más alcance internacional que su ex programa.