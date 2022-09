Argentina presa de Cristina (nadie escapa de CFK)

El peronismo está preso de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, la muchacha del arrabal platense.

Argentina no existe sin el peronismo.

Argentina está presa de Cristina.

Premisa Mayor, Menor y conclusión.

Diría Armando Tejada Gómez, querido poeta del viejo Partido Comunista, mendocino, “estamos prisioneros carcelero”…había, en esa cita poética, un vuelo rasante sobre Nicolás Guillén pero “la poesía sopla donde quiere”, como dice la biblia sobre el viento, según recordaba “Juanele”. R.I.P.

Convendría que arranquemos por el hecho y dejemos a Lewis Carroll para los ensayistas porteños que deben sobrevivir en el Mar de los Sargazos hasta que llegue el sobre manila.

El loco, los locos, el delirante intento de asesinato de CFK fue otra sábana que se cayó. Cristina sigue desnudando Argentina.

¿Es que no lo ven…? Ya dijo 'Mi marido coimeaba medios con Magnetto'. Ya dijo 'Macri Corrupto'. Ya omitió auto referenciarse liberta, no tiene libertad de vientres, es anterior a la Asamblea de 1813 su pecado.

¿Que cosa no se entiende? Jamás ha dicho 'Soy inocente', ha dicho 'Me juzgaron otros', 'El expediente pertenece a otra jurisdicción', 'Desconfío de los jueces'. Jamás dirá 'Esas boletas son truchas y ese dinero no existe'.

Hasta el más coqueto discípulo de Zaffaroni, me refiero a Daniel Erbetta, ha dicho que tiene vicios de procedimiento el juicio de Vialidad (a Cristina) y no ha dicho 'CFK no es ladrona ni corrupta'. Se teñirá el pelo, será abonado a la cama solar y el lifting, tendrá planificación mediática el Juez de la Suprema Corte santafesina pero nada de tonto. Vicios de procedimiento no es inocencia. Es una argucia legal que ayuda al eje. Demoremos. Posterguemos. Anulemos… ¿para qué?

Los cronistas que no asumen cuanto pasa deben remar en un mar que, si no está lleno de algas, es invadido por el dulce de leche. Los cronistas que no asumen cuanto pasa deben remar en un mar que, si no está lleno de algas, es invadido por el dulce de leche.

Vamos, vamos, vamos. Cristina es el eje. Será candidata. Es de ella la boleta del 2023. Demasiadas cosas dependen de su sola presencia como para andar dando vueltas con la verdad cuando todos sabemos: ”Es mentira la verdad”, como dice esa atrevida canción del pop-rock nacional.

Mas claro: “No hay verdad que se resista ante dos pesos moneda nacional” (Discépolo).

Para los que quieren Crónicas Finas: “El concepto de verdad es abstracto y parcial y debe aceptarse que suele estar atado a la persona, sus conocimientos y sus circunstancias” (Ortega y Gasset).

El negociado de Huergo y Madero con el Puerto. De la Marina Mercante con el grupo Dodero. Los bajíos de Ezeiza y el Aeropuerto. La California Argentina. El Trigo Candeal. Los pollos de Mazzorín. Rio Tercero. Elegir es otro precio. Enzo Bordabehere. Ingalinella. Kehoe. Nunca fuimos honestos y santos.

No podemos escaparnos de CFK y hay otro punto de cruce: el atentado. Salió mal, gracias a Dios y la Virgen.

Salió estupendo para el inicio de lo mas claro. Ella es el eje. Nadie intenta matar a quien no tiene peligrosidad y es anónimo. El atentado fue un magnicidio, gracias al cielo fracasado. Otra vez Cristina se desnudó.

Viene de cuerpito gentil hacia el futuro y el comienzo fue ése viernes posterior al atentado. El futuro es suyo. No la mataron, es la Jefa y la que manda.

No habla mucho, le obedecen todos. Tiene un Presidente que dice: “Presente, mi General”.

Tiene gobernadores que dicen: “ La vida por Cristina” y analistas que se niegan a decir la frase de los griegos que Frigerio le prestó al General y este adaptó: “La única verdad es la realidad”

En ésa realidad el relato: Quisieron matarla. ¿Quiénes ?… Las fuerzas del Mal. Uno o varios demonios, uno o varios complotados, uno o varios disparadores mediáticos. Ellos.

Che… alguna vez han visto / leído/ escuchado que este peronismo no diga: La Culpa es del Otrooooo!

Resuelta la primera fase que la casualidad aceleró, ojito, aceleró porque con o sin atentado se debía blanquear un hecho: ella es La Jefa.

Resuelta la primera fase vamos por la segunda (dicen que dicen los estrategas) que es demoler al adversario que no solo generó las ganas de asesinar a La Jefa, sino que es culpable de todos los desatinos económicos que estamos intentando resolver.

Hay un mapa de Argentina. La franja de oro anda bien: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza tienen pobres pero son provincias superavitarias, el Gobierno Nacional les quita mucho e igual viven. Sus estribos no provocan aflicción: Tucumán, La Pampa. Los feudos son eso: feudos. Chaco, Formosa, el sur/ sur.

La colonización del virreinato pone a las provincias norteñas de un modo, el modo ”necesitamos subsidios y DNU, el resto estamos de acuerdo”.

Los gobernadores serán sumisos a la chequera y los mandatos desde Casa Central

Si Sergio Masa mete un gol (hubo varios tiros en el poste) y logramos dinamitar la credibilidad de los medios pagos por otros, en general llamados ”medios hegemónicos” y que crezcan los independientes y honestos, en rigor pagos por el peronismo en versión kirchnerista, el 2023 está cerca y los otros están despanzurrados.

Aclaración: todos los medios tienen ideología y todos tienen costos de producción... ¿está entendido? Este plan llega a diciembre. Con el viejo borracho de Papá Noel es otra cosa. Es post Qatar.

Lo que importa: CFK es central y no pueden evitarlo. Nadie ha logrado reemplazarla en el peronismo, sus alrededores, sus lacras y excrecencias. Aún “la zurda loca” termina tributando.

El 2023 amanecerá con la conjura contra CFK en marcha y parten de un sitio infalible: quisieron matarla… por algo será.

La economía no está tan mal… ese es el relato dos.

Ellos se pelean y tienen sus propios negociados. Esa es la evidencia primera.

El poder, la chequera y la lapicera.

“Solo nos queda desquiciar un número, una secuencia numérica”… dicen que dicen en su sitio mas escondido, allá en La Matanza. Nosotros juntos somos el 42 y ellos el 48/50.

Avancemos con dos tareas.

Que el candidato sea Macri. Que siga en carrera Milei.

El resto es disciplina, por ejemplo, que lea Alberto, que lea. Y que no aparezca su mujer. Uno, ya en la sofisticación de las estrategias insistió: que hable mucho Majul.

Nota (el catalán, la “piedra preciosa roja” ha dicho: “… os convendría mantener este escenario de angustias y desconfianzas y reforzar lunares rebeldes… en tiempos difíciles uno escoge al que ya tiene el revolver en la mano, porque sabe que no lo matará, entendéis…” pero… ¿quien le cree a los catalanes que cobran un millón de dólares escondidos en un banco suizo?…

Cristina no le cree… eso es casi seguro, como es seguro que lee todo, aún esta crónica después que apaga la televisión, sin noticieros; antes miraba Juego de Tronos, ahora prefiere la retrospectiva de 'Casado, con hijos…', por una razón: la nostalgia.

------------------------------

