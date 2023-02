Antonio Laje volvió a lo Milei: "No viven sin la política"

Es genial cómo no se van nunca de la política. No se van nunca de la administración pública, de los cargos, gente que es gobernador y como no puede ser renovado en su cargo de gobernador va como candidato a vicegobernador. Es casi una burla Es genial cómo no se van nunca de la política. No se van nunca de la administración pública, de los cargos, gente que es gobernador y como no puede ser renovado en su cargo de gobernador va como candidato a vicegobernador. Es casi una burla

image.png Javier Milei, mano a mano con Laje.

"Están en la política, viven en la política. No se van nunca. No importa si soy gobernador, ahora soy vice", agregó Laje. Además, también mencionaron que, antes de ser Gobernador, Manzur fue Ministro de Salud de la actual Vicepresidenta y trajeron a colación el caso de su par, Gildo Insfrán, que desde 1983 siempre ha ocupado un cargo en Formosa.

Entonces, Laje volvió a la carga:

Pónganse a trabajar en algo alguna vez, vayan a un sector privado, sepan lo que es armar una empresa, una PyME, laburar. Sepan lo que es tener que importar algo para producir y que no te den los dólares, sepan lo que es pagar una quincena. No tienen ni idea de nada, viven de la política Pónganse a trabajar en algo alguna vez, vayan a un sector privado, sepan lo que es armar una empresa, una PyME, laburar. Sepan lo que es tener que importar algo para producir y que no te den los dólares, sepan lo que es pagar una quincena. No tienen ni idea de nada, viven de la política

"No se van de la política, hacen negocios con la política. No entienden el concepto ‘Terminado el mandato me voy’. No, 'Terminado el mandato veo que mandato nuevo agarro'", concluyó el conductor.

