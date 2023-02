El periodismo K condenó las perpetuas: "No son Videla"

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1621207517878534144 No es culpa del chancho… pic.twitter.com/7mfafMWAdT — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 2, 2023

Días antes del fallo, exactamente el 11 de enero, Kollmann se expresó en su cuenta de Twitter y brindó una opinión bastante similar a la de Mengolini:

También me cuesta entender a los que piden para los rugbiers la misma pena que para Videla o Pablo Escobar. ¿No perciben que les puede pasar a sus hijos? Se pelean dentro del boliche, quedan calientes, salen a pegar una paliza como todos los findes y esta vez matan. Aún así no son Videla También me cuesta entender a los que piden para los rugbiers la misma pena que para Videla o Pablo Escobar. ¿No perciben que les puede pasar a sus hijos? Se pelean dentro del boliche, quedan calientes, salen a pegar una paliza como todos los findes y esta vez matan. Aún así no son Videla

Además, el periodista de policiales también se manifestó respecto a la condena a prisión perpetua que recibieron Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, responsables de asesinar a Lucio Dupuy. Del mismo modo, Kollmann la consideró "excesiva".

