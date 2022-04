La bomba que tiraron en Intratables y dejó a todos en silencio

El consultor político del Grupo de Opinión Pública (GOP), Raúl Timerman, quien hace mediciones junto a Shila Vilker, de TresPuntoZero, dejó a todos en silencio al analizar la realidad argentina y las posibilidades de que el diputado nacional, Javier Milei, entre en el balotaje:

"Daría la impresión que hablamos de las Nubes de Úbeda si no decimos que el principal problema de la Argentina es la inflación y que a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes.

Ahora bien, dado ese problema, vos fijate que no se está hablando de ese problema. Se declaró la guerra a la inflación y hubo una sola medida que ya venía de antes, que se refería a esos dos puntos que se iban a subir en las retenciones. El Gobierno no está hablando de ese tema. ¿Quién está hablando (de los políticos) de ese tema? Te diría que nadie. Solo la Izquierda con los movimientos sociales son los que golpean sobre ese tema en forma permanente. No sé si con razón o no de lo que reclaman pero sí con verdad de que esa es la situación del país", comenzó a desarrollar Timerman ante la atenta mirada de Fantino y todo el panel.

En ese sentido, profundizó:

Es esa la situación del país y la única persona que sube en las encuestas es Javier Milei, quien descubrió que en la Argentina existe una casta política que ha tenido y tiene privilegios y la gente está cansada de los privilegios de esos políticos Es esa la situación del país y la única persona que sube en las encuestas es Javier Milei, quien descubrió que en la Argentina existe una casta política que ha tenido y tiene privilegios y la gente está cansada de los privilegios de esos políticos

"¿Hace antipolítica? ¡No! Estamos equivocados si decimos que es la antipolítica. Milei se presenta a elecciones, es diputado, cumple con todas las formalidades, es elegido y ahora es candidato a presidente. Antipolítica era el Movimiento 501, que decía que había que irse bien lejos para no votar.

Él -en realidad- está en contra de esa manera de hacer política porque considera que ha sido realizada por un grupo de gente que goza de ciertos privilegios.

Tiene la mejor lectura de la opinión pública, que en este momento está cansada de los privilegios de los políticos. No estamos lejos con otras características del que se vayan todos. El malhumor va creciendo cada día y el problema que tiene este gobierno es que no toma la realidad tal como es. Hay una cuota de negacionismo. El malhumor social está creciendo Tiene la mejor lectura de la opinión pública, que en este momento está cansada de los privilegios de los políticos. No estamos lejos con otras características del que se vayan todos. El malhumor va creciendo cada día y el problema que tiene este gobierno es que no toma la realidad tal como es. Hay una cuota de negacionismo. El malhumor social está creciendo

"Por algo, Milei crece en las encuestas. Por algo, Milei empezó a peinarse como Menem, en su momento, que se quitó las patillas. Se está preparando para ser presidente. Acaba de decir en un reportaje: 'si entro en el balotaje, soy presidente en el 2023'. ¿Es probable que entre en el balotaje? Sí, es probable", cerró.

image.png Vuelve Animales Sueltos con Alejandro Fantino.

El futuro de Alejandro Fantino

Tras el final anticipado de Intratables, Alejandro Fantino volverá a la conducción de Animales Sueltos; algo a lo que el kirchnerismo se opuso desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández por considerar al programa como "la mesa de la AFI macrista".

El programa irá de 23 a 00, de lunes a viernes, y según trascendió será hasta fin de año.

A su vez, se habla de una transmisión especial por ESPN de la pelea entre Fantino y el 'Ninja' Horacio, pero ahora "se agrega un reality propio por Star+ con toda la previa", según la periodista Laura Ubfal.

Más información en Urgente24

Macron, Putin y Biden de madrugada pero... fue un fracaso

Escuelas primarias tendrán una hora más de clase por día

Tras nuevo fogonazo inflacionario, Precios Cuidados sin café

Estos alimentos te están provocando migraña, dicen expertos

Elizabeth Vernaci la sigue con Canosa, pero ella no responde