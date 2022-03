Alejandro Fantino, ¿de Intratables a Animales Sueltos?

“Yo no hablé nada de panel. Medio que me abrí de ofrecer nombres”, resaltó Fantino dejando abierta la posibilidad de la vuelta del emblemático programa.

image.png Alejandro Fantino bajo la conducción de Animales Sueltos, ex programa de América TV.

Asimismo, el conductor expresó las ganas que tenía de ser parte de Intrusos, programa que tuvo la vacante de conducción abierta desde la salida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que fue ocupada finalmente por Flor de la V:

“Se me vino a la cabeza, que cuando los chicos firmaron con El Trece, dije por ahí hasta me dicen '¿Te gustaría agarrar Intrusos?' y hubiese puesto el lomo, hubiese vivido esa experiencia de conducir porque me gusta también hacer espectáculo y mucho”, sentenció el conductor.

En Urgente24 contamos que Intratables tiene un cierre anticipado. Su final estaba previsto para el 29 de abril, pero por las bajas métricas obtenidas, es probable que el ciclo culmine 15 días antes de esa fecha.

Si bien no están confirmados los programas, el futuro de Fantino y las próximas modificaciones de grilla que podrían presentarse en América TV, se espera nueva información que podría dejar bien preparado al canal de cara a este 2022.

