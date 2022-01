El colectivo k vuelve a disparar contra Alejandro Fantino

De aquí muchos lo insultan a Fantino por darle voz a la doctora, y otros le reclaman su posición política, cosa que no debería tener incidencia en el tema hablado. Así claramente se politiza el reclamo de género por un colectivo k que sale a rendirle cuentas al conductor de América como también lo hizo ayer, evidenciando esta ‘vendetta’ por el lobby de las dos mamas.

¿Qué pasó durante el programa de Intratables?

En el programa de América TV, Fantino y Alicia Crosa -psicóloga de vasta experiencia en unidades carcelarias y terapeuta cuya especialidad es la violencia en los vínculos-, hablaron sobre los distintos modelos de familia.

En el mismo, el conductor le preguntó a la psicóloga si podría haber dos mamás en una formación familiar, a lo que la Crosa respondió contundente:

“No, en la simbología de un niño, el niño tiene papá, mamá y hermanitos”, mientras que Fantino interrumpió con un “Ay, como la amo”.

image.png Alejandro Fantino, conductor del programa de América TV.

“Arranquemos bajo el hecho de que todos cuando nacemos venimos a instalarnos a una situación afectiva armada por terceros. Osea no elegimos a donde vamos a ir a parar. En consecuencia, es responsabilidad de esas personas que traen un hijo al mundo de asegurarle la posibilidad de que ese niño pueda vivir en una situación que no lo conflictúe, que no lo altere”, continuó explicando la licenciada de mucho prestigio entre quienes ejercen el psicoanálisis.

Frente a esto, las redes salieron a pegarle a Fantino y Crosa, dejando al descubierto el autoritarismo de los militantes, quienes repudiaron de manera injusta a los participantes del hecho.

No se entiende por qué estaría mal que alguien, con fundamentos, exprese su opinión al respecto, es por esto que desde el medio le dimos voz a ambos planteos para mostrar nuevamente nuestro rechazo al discurso único que quieren imponer los ‘progres’.