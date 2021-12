Moria Casán, un problema para Alejandro Fantino

image.png El cantante Alejandro Lerner fue el primer invitado de Moria Casán en Moria es Moria.

Durante los veinte primeros minutos, Moria se dedicó a hablar sobre su carrera y recordó que esta no se trata de la primera producción de El Nueve que presenta. “Este es un día muy especial para mí. No sé qué cantidad de estrenos tengo en mi vida, pero este es especial porque es en Canal 9. En el año 83 me invitan para hacer mi primer programa. Me propusieron hacer un show y por supuesto que acepté (…). Empieza 'El club privado de Moria', con un éxito y luego con (Alejandro) Romay se convierte en 'Monumental Moria'. Así que este lugar es donde empezó mi carrera televisiva porque no era usual que una mujer condujera, yo era la dueña de todo, la titiritera mayor”, indicó Casán.