Alejandro Fantino y la polémica con los progres excitados

Arranquemos bajo el hecho de que todos cuando nacemos venimos a instalarnos a una situación afectiva armada por terceros. Osea no elegimos a donde vamos a ir a parar. En consecuencia, es responsabilidad de esas personas que traen un hijo al mundo de asegurarle la posibilidad de que ese niño pueda vivir en una situación que no lo conflictúe, que no lo altere. Arranquemos bajo el hecho de que todos cuando nacemos venimos a instalarnos a una situación afectiva armada por terceros. Osea no elegimos a donde vamos a ir a parar. En consecuencia, es responsabilidad de esas personas que traen un hijo al mundo de asegurarle la posibilidad de que ese niño pueda vivir en una situación que no lo conflictúe, que no lo altere.

“Pero en esa época, esos libros con los que todos estudiamos y los que vos estudiaste, no había familias ensambladas”, contestó el ex Animales Sueltos intentando presentar a la psicóloga otro punto de vista. Crosa continuó remarcando la supuesta conflictividad de una familia con dos madres para el contexto del niño.

No se entiende por qué estaría mal que alguien, con fundamentos, exprese su opinión al respecto.

¿Quién dijo que lo del matrimonio igualitario y todo el discurso LGBTQ+ obliga al resto de la sociedad?

Sin embargo, el autoritarismo de los militantes de ese enfoque quedó nuevamente al descubierto, intentando un repudio totalmente injusto y, por momentos, baladí, frívolo, tonto.

Esos tuiteros convirtieron a Fantino en tendencia:

Urgente24 tiene como política editorial no citar a tuiteros anónimos porque opinar desde el anónimo es para Urgente24 o una cobardía o una irresponsabilidad. Cualquiera puede demandar a Urgente24 porque es una persona jurídica identificable pero ¿a quién quejarse ante un anónimo? Sin embargo, en esta ocasión se hará una excepción para exponer el caso de @pcbdehyrtl.

¿Quién es @pcbdehyrtl, que se autodefine como 'estudiante', para pedir que le quiten la matrícula profesional a Crosa? Una falta de respeto.

“Que importante es poner gente a comunicar con responsabilidad ¿No? Esta señora podría volver al siglo XIV”, compartió @Candecavale en Twitter haciendo alusión a la edad de la doctora.

Una trivialidad importante de quien se define como "marplatense, recientemente convertida en eslovaca".

@catese_ (¿?), quien se describe como peronista, posteó una berretada enorme: "no me importaria mucho la opinion de una vieja q tiene dos semanas de vida".

En la misma onda ridícula, Tomas Giudice (@GIUDY11TTV): "Psicóloga número 0030 y claro, mirala, probablemente era la psicóloga de Mirtha Legrand."

Más interesante en ese bando, @EduBeltran89: "También están los psicólogos que si se actualizan prof y te dicen que lo que necesita un niño es cuidado. No una mamá, un papá y hermanitos, sino un adulto que satisfaga sus necesidades y lo cuide."

También se manifestaron los interpretadores de Fantino:

NicolasMuñoz (@NicoMunoz89): "Fantino entiende que la psicologa es de otra generacion con ideas diferentes a las actuales, y le hace esa pregunta para hacerle pisar el palito y que lo veamos por internet como ahora. Este tipo puede caer bien o mal pero sabe usar muy bien a la television."

Y hubo defensores de Crosa. Por ejemplo:

DepredadorA (@Claudia35205055): "Yo también entendí que se reía de la reacción gestual de la psicologa. También entiendo la postura de ella, a mi también me cuesta adaptarme a nuevas constitución familiar."

Queen C (@cotimalvavisco): "Habla de figuras simbólicas. Los seres humanos somos gestados por una hembra y un macho. La memoria genética nos dice que hay un rol materno y uno paterno. Lo pueden llevar a cabo dos hombres o dos mujeres, o un hombre maternal o una mujer paternal. Relajen sus traseros progres."

Además, los desinformados de siempre, onda Gonza Oviedo (@pastillero26): "Che igual no es la primera psicóloga que dice algo asi (vi a otros decir exactamente lo mismo). Esta chequeado eso que dicen o lo hacen de prepo y odio nada mas? Es de verdad necesaria una figura masculina y femenina en el crecimiento de un pibe?"

Y debates muy apropiados. Por ejemplo:

@m4itecracia: "Me preocupan las psiquis de lxs pacientes de Alicia".

Leandro Etchegoyen (@LeandroMillo08): "Y mientras no salgan escribiendo "lxs"..."

“Fanta se hizo carrera así. Agrietando en 2 todo. Arrancó en sus programas de fútbol, y siguió en la política”, comentó @labanda555, supuesto arquitecto apuntando hacia el conductor: ¿...? Un amante del discurso único LGBTQ+, evidentemente.

