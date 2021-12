China Suárez: ¿Fue la peor entrevista de Alejandro Fantino?

“Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suena soberbio, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. No solo sobre esto que pasó, sobre toda mi vida. Ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me banco el ‘dónde saliste’, ‘con quién fuiste’, ‘quiénes estaban’”, comenzó diciendo la China Suárez.

“No tengo tolerancia para esas cosas, pero no es por hacerme la superada... Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, soy yo. Ojalá me saliera armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones, porque yo no muestro algo que no soy”, explicó.

Respecto a cómo se sintió en el momento en que Wanda Nara la trató de "zorrita" en su Instagram, dijo: “Claro que la pasé mal. No tan mal, tal vez, como pensaron, porque hay gente que me escribía dándome el pésame. Hay gente que sentía que si le hubiera pasado esa situación... Como yo estaba en España lo pude ver de lejos. Entendí que es parte del juego y que no es personal”.