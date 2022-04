Elizabeth Vernaci la sigue con Canosa, pero ella no responde

"Son feministas, ¿sabés quiénes son ellas no? Las sucias, peludas, falta de jabón, mujeres que no me representan", dijo en esa oportunidad Vernaci, acompañada por las risas de sus panelistas. Es evidente que el polémico editorial de Viviana Canosa en el Día de la Mujer no fue del agrado de la locutora, quien se basó libremente en el mismo para realizar su imitación.