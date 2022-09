"La Libertad Avanza es un paraguas para crecer"

Según Coto, es el turismo el gran movilizador hoy día de la actividad económica privada en la isla. Al menos hasta que pueda movilizarse la industria gasífera que está por iniciar actividad offshore.

Coto:

"Necesitamos más actividad privada genuina, autosustentable y para eso es clave menos burocracia".

"No es lógico que hoy un chico de 18 años tenga como horizonte de empleo y movilidad social el trabajo en el Gobierno o provincial o municipal. No puede ser que para abrir un kiosco haya que pasar 164 controles. Bastaría con un vademecum con los ítems a verificar".

"El ensamble electrónico no tiene un modelo de desarrollo para hacerlo competitivo y cualitativo a escala internacional que es imprescindible para que pueda existir. No puede ser una vaca sagrada".

Pensamiento de Agustín Coto:

1. Sobre el conflicto de colegios tomados en la Ciudad de Buenos Aires:

https://twitter.com/agustcot/status/1574785736200622081 Ricos se quejan porque no les gustan las viandas que les preparan y que son pagadas con los impuestos de los pobres.



Argentina. 2022. — Agustín Coto (@agustcot) September 27, 2022

2. Sobre las elecciones en Italia y el avance de la derecha euroescéptica.

3. Una ironía a simpatizantes de Juntos por el Cambio.

https://twitter.com/agustcot/status/1571662879903956993 Macrista con esperanza, vengo a contarte que los reyes son los padres. — Agustín Coto (@agustcot) September 19, 2022

4. Acerca de sus aportes a la constituyente en Ushuahia.

https://twitter.com/gastonporfirio/status/1566992004667637761 Importantísimo logro para los empleados municipales, garantizando la libertad de afiliación sindical y que no se "cobren aportes obligatorios", elemental en la defensa del sueldo del trabajador municipal.

Destacando una vez más el trabajo de @agustcot en la banca de @Rep_TDF https://t.co/YZJ6UeYe07 — Gastón Porfirio (@gastonporfirio) September 6, 2022

https://twitter.com/Rep_TDF/status/1550227095246225409 Gracias a Agustín Coto hemos logrado que la Convención trabaje en una sola comisión temática; que los dictámenes de comisión que salgan en minoría se puedan defender en el recinto, garantizando que todas nuestras propuestas se puedan discutir. (1/3) pic.twitter.com/f9KPl6xHQx — Republicanos | Tierra del Fuego (@Rep_TDF) July 21, 2022

Sin embargo, el fragmento más interesante del diálogo con Coto fue sobre presión tributaria. Tierra del Fuego goza de un régimen preferencial porque no se pagan impuestos federales. Por ejemplo, no IVA.

"Nuestra propuesta es llevar al continente el sistema tributario vigente en la isla. Eso permitiría una reducción efectiva de la presión tributaria que sufre la economía argentina. Yo no quiero extender a la isla el régimen tributario del continente sino al revés".

"¿Cuál es el problema impositivo en la isla? Ingresos Brutos. Hay que recordar que las alícuotas son en cascada por la propia estructura del Ingreso Bruto. Esto hay revisarlo. No se puede castigar así a todos los integrantes de la estructura económica".

El diálogo luego regresa al crecimiento de La Libertad Avanza a escala nacional:

Yo creo que La Libertad Avanza no tiene que ser un 'sello de goma' para permitir tener boletas electorales en todo el país. La Libertad Avanza tiene que ser un paraguas debajo del cual agrupar diversas corrientes, movimientos y partidos. Yo creo que La Libertad Avanza no tiene que ser un 'sello de goma' para permitir tener boletas electorales en todo el país. La Libertad Avanza tiene que ser un paraguas debajo del cual agrupar diversas corrientes, movimientos y partidos.

coto.jpg Agustín Coto en su banca de constituyente.

Según él, el crecimiento de Republicanos / La Libertad Avanza en la isla es una parte ("menor") por desencantados de Juntos por el Cambio pero la mayoría de los nuevos simpatizantes provienen del Frente de Todos, en especial jóvenes peronistas, inclusive desde La Cámpora.

Coto afirma que esto es verificable en la geografía del electorado: en las zonas urbanas de mejor nivel socioeconómico, La Libertad Avanza tuvo una performance por debajo de lo que logró en los suburbios y zonas rurales.

"No somos chetos ni buscamos el veto concheto. Estamos trabajando en los sectores populares que necesitan un ascenso socioeconómico que sólo puede ocurrir con la ideas de la libertad".

Una de las curiosidades que afirma que le sorprendió sucede en la constituyente de Ushuaia:

Hay un cambio de época importante. Propuestas que en el pasado eran políticamente incorrectas ahora pueden plantearse y se escuchan y hasta se debaten. Es evidente que hay un agotamiento de las ideas tradicionales y una búsqueda de nuevas respuestas a los problemas tanto permanentes como coyunturales. Sin ir muy lejos, antes decir que uno era 'de derecha' era motivo de estigmatización. Hoy uno puede manifestar que es 'de derecha' y no provoca discriminación. Puede resultar irreverente pero ya no escandalizante. Hay un cambio de época importante. Propuestas que en el pasado eran políticamente incorrectas ahora pueden plantearse y se escuchan y hasta se debaten. Es evidente que hay un agotamiento de las ideas tradicionales y una búsqueda de nuevas respuestas a los problemas tanto permanentes como coyunturales. Sin ir muy lejos, antes decir que uno era 'de derecha' era motivo de estigmatización. Hoy uno puede manifestar que es 'de derecha' y no provoca discriminación. Puede resultar irreverente pero ya no escandalizante.

