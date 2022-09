Ultimátum de Gazprom a Europa: Merkel recomienda no minimizar

Los rusos blanquearon que las circunstancias geopolíticas actuales la privan de su derecho fundamental a una audiencia justa e imparcial en los tribunales.

" Gazprom considera que la presentación de la apelación de Naftogaz de Ucrania es un paso hostil y una continuación del comportamiento de mala fe de la empresa ucraniana, y que los nuevos intentos de Naftogaz de Ucrania de buscar la consideración de la disputa en la IAC pueden llevar al hecho de que las autoridades estatales rusas tendrán todas las razones para imponer sanciones contra Naftogaz de Ucrania e incluirlo en la lista de personas sancionadas. En la práctica, esto significará que se prohibirá a Gazprom cumplir con sus obligaciones con las personas sancionadas en virtud de transacciones completadas, incluidas las transacciones financieras”, subrayó Gazprom.

"Naftogaz se negó a cumplir con sus obligaciones de tránsito a través de la estación Sokhranovka, sin motivos adecuados, aunque reconoció el hecho mismo de la no prestación de servicios", indicó en un comunicado subido a su cuenta oficial en Twitter.

Naftogaz es muy consciente de que, según el acuerdo del 30 de diciembre de 2019, el incumplimiento de su parte significa que no hay pago, incluso si Naftogaz reclama un evento de fuerza mayor en el territorio de Ucrania. Además, el acuerdo especificado, celebrado en 2019 bajo la ley sueca, determinó a Zurich en Suiza como el lugar para resolver las disputas de las partes. Gracias a la gran cantidad de sanciones contra Rusia impuestas, Suecia y Suiza han pasado a la categoría de países hostiles a la Federación Rusa. El cambio significativo de las circunstancias priva a Gazprom del derecho fundamental a una audiencia justa e imparcial, tanto en el propio arbitraje como en los tribunales estatales en el lugar de su celebración”, concluyó la empresa rusa.

image.png

Recordemos que a principios de septiembre, Naftogaz de Ucrania presentó una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje contra Gazprom por presunta demora en el pago de los servicios de transporte de gas a través de Ucrania. Naftogaz también está evaluando la posibilidad de hacer demandas adicionales a la empresa rusa.

El 10 de mayo, el Operador del Sistema de Transmisión de Gas de Ucrania dijo que cerraría el tránsito de gas a Europa a través de la estación Sokhranovka a partir del 11 de mayo debido a fuerza mayor, ya que supuestamente la compañía no podía controlar la estación compresora de gas Novopskov en la región de Lugansk.

Sin embargo, el holding de gas ruso no vio ningún motivo para suspender el bombeo en el formulario anterior, y señaló que no recibió ninguna confirmación de las circunstancias de fuerza mayor. La compañía agregó que era tecnológicamente imposible trasladar todos los volúmenes de tránsito a otro punto de interconexión, la estación de distribución de gas Sudzha en la región rusa de Kursk.

Angela Merkel recomienda no minimizar a Vladimir Putin

Los países occidentales deberían tomar en serio al presidente ruso Vladimir Putin y sus declaraciones, dijo el martes la excanciller alemana Angela Merkel. Sus comentarios se produjeron después de que el líder ruso emitiera una advertencia a Occidente la semana pasada, señalando que aquellos que usan el chantaje nuclear contra Moscú “deben saber que la rosa de los vientos puede cambiar”.

En la inauguración de la Fundación Canciller Helmut Kohl en Berlín el martes, Merkel señaló que las palabras de Vladimir Putin no deben ignorarse.

No descartarlos como un farol, pero tomarlos en serio de ninguna manera es un signo de debilidad. Esta es una muestra de sabiduría política, que ayuda a preservar un espacio de maniobra o, no menos importante, incluso a desarrollar uno nuevo No descartarlos como un farol, pero tomarlos en serio de ninguna manera es un signo de debilidad. Esta es una muestra de sabiduría política, que ayuda a preservar un espacio de maniobra o, no menos importante, incluso a desarrollar uno nuevo

Aparentemente se refería a la declaración de Putin la semana pasada, en la que señaló que Moscú usaría “todos los medios para defender a Rusia y a nuestro pueblo” si su integridad territorial se ve amenazada.

También se le preguntó a Merkel qué pensaba que habría hecho el ex canciller Helmut Kohl en el contexto del conflicto de Ucrania.

Según Merkel, "haría todo lo posible para proteger y restaurar la soberanía y la integridad de Ucrania" mientras Kiev buscaba luchar contra las tropas rusas. Sin embargo, agregó que Kohl miraría "el día después" y mantendría la mente abierta sobre algo "inimaginable" ahora: "cómo las relaciones hacia y con Rusia podrían volver a desarrollarse algún día" después de que termine el conflicto.

Merkel, quien es ampliamente considerada como la protegida de Kohl, se desempeñó como canciller de Alemania durante 16 años y estableció relaciones de trabajo con Putin. Durante su mandato, Alemania también dependía en gran medida de las importaciones de gas rusas. Fue criticada por sus relaciones con Moscú a pesar de apoyar las sanciones contra Rusia impuestas por Occidente después de que la Península de Crimea se separara de Ucrania y se reincorporara a Rusia.

En junio, Merkel dijo que su renuncia del año pasado podría haber influido en la decisión de Putin de iniciar la operación militar en Ucrania a fines de febrero. En ese momento, también reconoció su fracaso en crear “un formato adicional de discusión europeo-ruso sobre un orden de seguridad europeo junto con el formato de Normandía”, refiriéndose a un marco que allanó el camino para los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, que buscaban establecer un alto el fuego entre las fuerzas pro-Rusia y pro-Kiev.

