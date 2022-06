La autoridad monetaria terminó el día con compras por algo más de US$ 560 millones, y el acumulado del mes se aproxima a los US$ 400 millones de compras netas en el mercado La autoridad monetaria terminó el día con compras por algo más de US$ 560 millones, y el acumulado del mes se aproxima a los US$ 400 millones de compras netas en el mercado