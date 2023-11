Santa Fe: 24 horas después, volvió a aumentar la nafta

"Esto produjo que suba un poco la necesidad de importación, la que tiene dos condimentos: pagar el precio internacional y para poder hacerlo se necesitan dólares, que no llegaron a tiempo, ya que los buques estaban en el río de La Plata con 40.000.000 de litros y hubiesen sido no la solución, pero sí una ayuda para no tener el problema que se tuvo el fin de semana pasado", sumó Boz.

image.png ¿Qué pasará de acá a fin de año?

Lo que resta

Otro de los puntos claves a mencionar en la entrevista fue el tema de los aumentos, si seguirá habiendo lo que resta del año o no. "No es algo que las estaciones de servicio manejemos, sino que habría que preguntárselo a las petroleras. Cuando un consumidor se acerca al surtidor y por más que para los argentinos es caro, no paga el precio real del combustible, todos lo que usan el vehículo o no, están pagando la diferencia vía algún otro instrumento: dólar diferencial para petroleras o cuestiones impositivas", respondió.

Para finalizar hizo alusión al trabajo con cupos a lo cual manifestó que "Desde hace un tiempo todas las estaciones de servicio venimos trabajando con cupos. La realidad es que los que representaban a meses anteriores estaban bastante actualizados con la realidad de la demanda. Lo que pasó es que se fueron recortado. Todavía no nos entregaron los cupos de noviembre, recién comienza el mes, pero la mayoría de las estaciones tenemos una provisión, no ciento por ciento normal, porque quebramos stock, estamos recién ahora recuperándolo ya que la mayoría había quedad en cero, por eso se dice que están más aliviados, pero recién cuando lleguen los cupos se sabrá si se va a llegar al 30 de noviembre con el mismo problema del mes que se fue o más aliviados".

Nuevos valores

Shell:

* Súper: $360

* V-Power (Nitro+Nafta): $443

* Diésel: $399

* V-Power (Nitro+Diésel): $477

Axion:

* Súper: $345,90

* Quantium: $437

* Diésel X10: $390,90

* Quantium Diésel X10: $459,90

YPF:

* Súper: $330

* Infinia: $415

* Infinia Diésel: $448

