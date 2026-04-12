¿Quién es el empresario santafesino que confesó comprar 14.000 hectáreas en la Patagonia para Emiratos?

Los protagonistas y sus vínculos

Barabucci no es un actor aislado. Se desempeña como directivo de un club de polo vinculado al gobierno de Emiratos Árabes y reside parte del año en ese país. Su rol, según distintas investigaciones, habría sido el de intermediario o representante local de capitales extranjeros interesados en adquirir tierras en la Patagonia.

La operación inmobiliaria también involucra al empresario Marcelo Mindlin, uno de los principales referentes del sector energético argentino, quien vendió las tierras adquiridas originalmente en 2009.

Mindlin, a su vez, ha sido vinculado empresarialmente con el magnate británico Joe Lewis, propietario de extensas tierras en la región, incluido el acceso al Lago Escondido, un caso emblemático de conflictos por acceso público.

En el plano internacional, aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia en los últimos años.

Dentro de ese esquema, ejecutivos como Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri —ligado a holdings de inversión y construcción— habrían tenido participación en fideicomisos y desarrollos vinculados a estas tierras.

El juicio que destapó el esquema

El contexto de la confesión es clave. Barabucci inició una causa judicial contra Cayunao, acusándola de usurpación. Sin embargo, durante el proceso oral, su declaración terminó exponiendo el origen de los fondos y la estructura de la operación.

El abogado defensor de Cayunao, Martín Palumbo, planteó que la compra podría violar la Ley de Tierras (26.737), que prohíbe la adquisición extranjera —directa o indirecta— en zonas fronterizas, de hasta 100km desde el límite internacional.

Además, cuestionó la legitimidad de un esquema en el que un ciudadano argentino actuaría como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero, según publicó Cholita Online.

El caso también incorporó testimonios de referentes mapuches como Mauro Millán y Moira Millán, quienes advirtieron sobre el impacto ambiental y cultural de estas operaciones, especialmente en áreas donde nacen cursos de agua esenciales para toda la región.

Impacto económico: tierra, agua y capital global

Más allá del conflicto judicial, el caso refleja el creciente interés de capitales extranjeros —especialmente del mundo árabe— por activos estratégicos en la Patagonia. En términos económicos, esto incluye no solo tierras, sino también recursos hídricos, potencial energético y desarrollos turísticos de alta gama.

Las cifras revelan que Barabucci pagó poco más de US$100 por hectárea, un valor considerado bajo para tierras con recursos naturales clave. Además, la transacción se realizó completamente fuera del sistema financiero argentino, lo que limita la captación de divisas y la fiscalización estatal.

Este tipo de operaciones plantea interrogantes sobre la soberanía económica y la capacidad del Estado para regular inversiones en sectores estratégicos. También abre un debate sobre la transparencia en los mecanismos de compra, especialmente cuando intervienen fideicomisos o intermediarios locales.

Un modelo en discusión

El caso Barabucci sintetiza las tensiones entre inversión extranjera y control estatal, entre desarrollo económico y preservación ambiental, y entre propiedad privada y derechos ancestrales.

En un contexto donde Argentina busca atraer capitales, la Patagonia se consolida como un territorio en disputa. La combinación de recursos naturales, baja densidad poblacional y marcos regulatorios en revisión la convierten en un objetivo atractivo para inversores globales.

Sobre el ingreso “irregular” de Cayunao al campo, peones confirmaron que parte de las miles de hectáreas no están alambradas por lo que es difícil definir a sola vista los límites del campo. Al mismo tiempo, el abogado defensor dijo que la mujer fue a buscar a sus animales, que allí pastaban.

El juicio por usurpación contra Cayunao lleva casi tres años. Otros mapuches en la misma situación llegaron a un acuerdo privado y, por eso, no fueron acusados. El próximo jueves 16/04 se conocerá la sentencia.

Sin embargo, este juicio reveló un caso más grave. La confesión en sede judicial del empresario santafesino introduce evidencia concreta de cómo pueden estructurarse estas inversiones extranjeras, y deja abierta la pregunta central para la economía argentina: ¿quién controla los activos estratégicos del futuro?

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