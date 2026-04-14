Interna explosiva en LN+: Tensión máxima entre Débora Plager y Cristina Pérez

Qué dijo Débora Plager al respecto

Desde el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece, fueron a buscar la palabra de Débora Plager quien prefirió por evitar que el conflicto sigua escalando.

"A mí me encanta laburar así que nunca voy a estar enojada por hacer un programa más largo o más corto", expresó.

Y luego sobre el comportamiento de su colega dijo: "Los arreglos que hace cada conductor con la dirección del canal, eso la verdad que a mí me re contra excede".

"De mi parte siempre está todo bien", indicó posteriormente y sumó: "Acá se viene a trabajar y no a joderle la vida a nadie, a hablar del otro. No".

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