En la actualidad LN+ pasa días de máxima tensión por un conflicto interno que involucra a dos de sus principales figuras: Débora Plager y Cristina Pérez. Según revelaron en Puro show, la relación entre ambas se habría deteriorado notablemente en los últimos meses, generando preocupación en las autoridades del canal.
CONFLICTO EN PANTALLA
Interna explosiva en LN+: Tensión máxima entre Débora Plager y Cristina Pérez
En medio de rumores sobre una mala relación, la periodista Débora Plager opinó al respecto y evitó que el conflicto escalara aún más.
El origen del enfrentamiento estaría vinculado a cambios en la grilla. La pareja del exministro Luis Petri fue desplazada de su horario original y ahora compite directamente con Eduardo Feinmann que va por A24, lo que impactó en la audiencia. De acuerdo a lo que reveló el periodista Pampito, la conductora estaría molesta por la decisión y habría adoptado una actitud de protesta que incluye llegar tarde a su programa.
Esta situación afecta directamente a su colega, quien conduce el ciclo previo y debe extender su emisión ante las demoras, sobre todo el viernes (10/04) cuando ingresó al estudio con 17 minutos de retraso, generando incomodidad y desgaste en la dinámica laboral.
Pese a que públicamente ambas evitan confirmar el conflicto, fuentes internas aseguran que el clima es cada vez más difícil. La disputa, silenciosa pero persistente, coloca al canal en una posición incómoda, sin soluciones claras a la vista. Mientras tanto, la convivencia entre ambas fuertes parece haber llegado a un límite delicado.
Qué dijo Débora Plager al respecto
Desde el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece, fueron a buscar la palabra de Débora Plager quien prefirió por evitar que el conflicto sigua escalando.
"A mí me encanta laburar así que nunca voy a estar enojada por hacer un programa más largo o más corto", expresó.
Y luego sobre el comportamiento de su colega dijo: "Los arreglos que hace cada conductor con la dirección del canal, eso la verdad que a mí me re contra excede".
"De mi parte siempre está todo bien", indicó posteriormente y sumó: "Acá se viene a trabajar y no a joderle la vida a nadie, a hablar del otro. No".
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