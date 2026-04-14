La grieta de la dependencia en España: 100 personas mueren al día esperando la ayuda

El problema no solo está en la cantidad de expedientes pendientes, sino también en la velocidad con la que el sistema puede resolverlos. La ley establece que el plazo máximo para recibir una prestación o servicio es de 180 días, pero distintos informes del sector advierten que en muchos casos esos tiempos se superan ampliamente. Según cálculos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, al ritmo actual se necesitarían hasta 86 años para eliminar completamente las listas de espera.

Mientras tanto, el sistema continúa ampliándose en número de beneficiarios. El Ministerio de Derechos Sociales sostiene que 1.655.446 personas reciben actualmente prestaciones de dependencia, la cifra más alta registrada hasta ahora, casi un 10% más que hace un año. Sin embargo, desde el sector advierten que ese crecimiento no logra compensar el volumen de solicitudes acumuladas ni la lentitud administrativa con la que se tramitan muchos expedientes.

Las desigualdades entre comunidades autónomas

Uno de los puntos que más cuestionamientos genera dentro del sistema es la fuerte diferencia territorial en el acceso a las ayudas. Los datos oficiales muestran que la probabilidad de recibir una prestación depende en gran medida de la comunidad autónoma en la que resida el solicitante, una desigualdad que vuelve a poner sobre la mesa las diferencias de gestión y recursos entre administraciones regionales.

En términos de lista de espera, las Islas Canarias encabeza el ranking con un 23,5% de solicitantes pendientes, seguida por País Vasco (15%), Cataluña(13,7%) y Murcia (13,5%). En el otro extremo aparecen Aragón y Galicia (1,5%), junto con Castilla y León (2,7%), comunidades donde los expedientes se resuelven con mayor rapidez.

Adultos mayores en España. La atención a personas mayores es uno de los ejes del sistema de dependencia en España, uno de los pilares del Estado del bienestar.

Las diferencias también se reflejan en los tiempos de tramitación. Mientras que en Murcia la espera media alcanza los 553 días, en Andalucía llega a 464 días y en Asturias y Canarias supera el año, otras regiones logran resolver los expedientes en menos de cinco meses, lo que evidencia el impacto que tiene la gestión autonómica en el acceso efectivo a estas prestaciones.

La presión de una sociedad cada vez más envejecida

El problema del sistema de dependencia no parece encaminado a desaparecer en el corto plazo. España se encuentra entre los países más envejecidos de Europa y la proporción de población mayor de 65 años no deja de crecer, un factor que aumentará de forma inevitable la demanda de cuidados y de prestaciones sociales en los próximos años.

En ese contexto, asociaciones del sector advierten que el sistema necesitará no solo más financiación, sino también reformas administrativas que permitan agilizar los procesos y reducir los tiempos de respuesta. De lo contrario, las listas de espera podrían seguir ampliándose al mismo ritmo que crece la población que necesita asistencia.

Así, mientras el número de beneficiarios continúa aumentando año tras año, el desafío para el Estado del bienestar español no pasa únicamente por ampliar las ayudas, sino por garantizar que lleguen a tiempo. Para miles de familias, la diferencia entre recibir una prestación o seguir esperando deja de ser un trámite burocrático y se convierte en una cuestión que afecta directamente a su calidad de vida.

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