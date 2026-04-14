Influencer Victoria Bonya a Vladimir Putin:"No sabes mucho lo que sucede en Rusia"

Bonya afirmó que considera a Putin un político fuerte, pero que "no sabe mucho" de lo que sucede en Rusia. Ella mencionó 5 temas urgentes "de los que ningún gobernador hablará" (a Putin):

##Inundaciones en Daguestán (tierra de montañas a orillas del Mar Caspio), durante las cuales la población no recibió ningún tipo de ayuda en los primeros días;

##Contaminación con fueloil de las playas y el mar en Anapa (ciudad portuaria en Krasnodar, en la desembocadura del río Anapka, costa norte del mar Negro) que aún no se ha eliminado por completo;

##Normativa que permite la matanza de animales incluidos en el Libro Rojo (lista oficial de especies amenazadas o en peligro de extinción en Rusia, sistema generalizado a la CEI o Comunidad de Estados Independientes);

##Incautación y destrucción de ganado en la región de Novosibirsk (orilla del río Obi, distrito federal de Siberia, la 3ra. ciudad más poblada de Rusia, por detrás de Moscú y San Petersburgo;

##Bloqueo de Internet.

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El reclamo

Bonya también mencionó otros problemas que enfrentan los rusos, tal como

el aumento vertiginoso de los precios, y

las dificultades para administrar un pequeño negocio.

Bonya intentó una vez más llamar la atención sobre el procesamiento de Valeria (la bloguera Lerchek) y Artem Chekalin, y también se quejó de las declaraciones ofensivas del diputado de la Duma Estatal de Rusia Unida (el partido de Putin), Vitaly Milonov, a quien calificó de "personaje repugnante" (concepto que comparte Urgente24).

La bloguera pidió a Putin que cree, por ejemplo, en la aplicación Max Messenger, "una plataforma donde la gente pueda escribirle directamente sobre lo que está pasando, sobre sus problemas".

"Necesitamos saber qué piensa la gente hoy. Esto es muy importante", afirmó. "Espero que este mensaje nos permita conectar y resolver todos estos problemas. Porque el gobierno está al servicio del pueblo, no al revés", concluyó.

"La gente está desesperada. Les han robado todo lo que tenían y aún se lo siguen quitando. Los negocios están muriendo".

"La gente busca en Google 'cómo salir de Rusia'. Es una de las búsquedas más populares en este momento".

Internet prohibida

Según el portavoz presidencial Dmitry Peskov, el servicio de Internet, muy pero muy restringido, volverá a la normalidad “Una vez que desaparezca la necesidad de esta medida [de seguridad], el trabajo se restablecerá y normalizará por completo”.

No hay fecha.

Según él, "Esto no es un retroceso; ahora nos encontramos en una situación en la que las consideraciones de seguridad exigen la adopción de ciertas medidas. Y, por supuesto, la mayoría de nuestros conciudadanos comprende la pertinencia de estas medidas".

"Y aquí también, estas medidas están siendo recibidas con comprensión. Es evidente que las restricciones a internet están causando inconvenientes a muchos ciudadanos", concluyó Peskov.

Durante el último año, las restricciones han afectado a varias plataformas digitales y aplicaciones de mensajería populares en Rusia.

WhatsApp (propiedad de Meta, cuyas actividades se consideran extremistas y están prohibidas en Rusia), Telegram y otros servicios han sufrido interrupciones o bloqueos.

También han sido limitadas las plataformas YouTube, Roblox, el servicio de videollamadas FaceTime (Apple), Discord, y las aplicaciones de mensajería Signal y Viber.

Pero no es nuevo: en 2022, antes de la invasión a Ucrania, Roskomnadzor restringió el acceso a Facebook (también de Meta, prohibido en Rusia), y 10 días después, a Instagram (Meta).

Además, algunas regiones de Rusia se han enfrentado a restricciones en las comunicaciones móviles; en algunas zonas, el acceso a internet solo ha estado disponible a través de "listas blancas" durante más de 6 meses.

Según el canal de Telegram, 'Ostorogno, Novosti', los principales servicios rusos han comenzado a limitar la funcionalidad para los usuarios que tienen VPN activadas.

Una VPN (Red Privada Virtual) es una herramienta de seguridad que crea un túnel cifrado y seguro entre un dispositivo e internet. Oculta tu dirección IP real y encripta tus datos para navegar de forma anónima y proteger tu privacidad en redes WiFi públicas.

Algunos usuarios se quejan de que, al intentar abrir ciertas secciones de las noticias de Mail.ru, aparece un mensaje que indica que la VPN debe estar desactivada para que la página funcione.

Según RusNews, que cita quejas de usuarios, los videos demoran mucho en cargar en las plataformas VK si hay una conexión VPN.

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