Protesta: Vaca Muerta, amenazada por "la pata menos visible"

A ello, el Gobierno provincial desde hace unos años comenzó a otorgarles una bonificación especial que les permite mejorar sus sueldos en un 60%, en comparación al establecido para el organismo. Sin embargo, ante el cambio de gestión, este beneficio podría caer:

La gestión actual de gobierno responde que no es de su competencia continuar otorgándolo y de la entrante no hemos tenido respuestas La gestión actual de gobierno responde que no es de su competencia continuar otorgándolo y de la entrante no hemos tenido respuestas

Rolando Figueroa.jpg El cambio de gestión en Neuquén, epicentro de Vaca Muerta, amenaza con dejar sin la bonificación especial a los profesionales de la subsecretaría neuquina.

Profesionales en el Estado

Desde el Ministerio de Energía de Neuquén aseguraron que se mantuvieron varias reuniones con el equipo del gobernador electo Rolando Figueroa, pero que la protesta iniciada por los trabajadores "hace imposible encontrar una respuesta". A esto se suma, según afirman, la falta de un referente en la cartera de energía por parte de la gestión entrante.

"Es importante poder dar una respuesta a una industria que demanda la presencia de profesionales calificados. Hoy la mayoría del personal de Hidrocarburos está con retención en tareas que son críticas porque no hay inspecciones y hay demoras en la liquidación de las regalías", afirmó el ministro neuquino Alejandro Monteiro.

La protesta afecta principalmente a la actividad por la falta de autorizaciones para ingresar equipos nuevos o de aprobaciones de permisos para construcciones dentro de los yacimientos. Además, hay retrasos en las autorizaciones de venteos, de producción, de concesiones hidrocarburíferas convencionales y no convencionales y en la elaboración de los informes de producción y de equipos.

Por otro lado, por la medida de fuerza tampoco hay inspecciones de seguridad en las locaciones petroleras "lo que en caso de incidentes en yacimientos puede tener consecuencias ambientales ante el venteo o los derrames petroleros", consideró Salinas.

image.png Alejandro Monteiro es ministro de Energía del actual gobierno de Omar Gutierrez.

"A pesar de que las petroleras tienen sus propios controles y normativas, el Estado no puede estar ausente en la fiscalización", agregó.

Según el Ministerio de Energía provincial que conduce Monteiro, actualmente cuentan con cinco equipos de fiscalización de los cuales tres se encuentran abocados a la protesta:

Es importante dar una respuesta a una industria que demanda la presencia de profesionales calificados Es importante dar una respuesta a una industria que demanda la presencia de profesionales calificados

Fuentes de la industria consideraron que por el momento la protesta no incurre en un gran perjuicio para la actividad, pero que de prolongarse en el tiempo, podría generar un gran problema:

Hace un mes que no hay nadie en la mesa de entrada para recibir trámites administrativos o firmar permisos, por lo que se están generando retrasos Hace un mes que no hay nadie en la mesa de entrada para recibir trámites administrativos o firmar permisos, por lo que se están generando retrasos

Temor por la coparticipacion de los municipios

En tanto, otro de los inconvenientes que genera la medida es el retraso y la falta de control de las regalías y de los montos de coparticipación destinados a los municipios neuquinos. Junto con ello, también en los desembolsos para el Fondo Anticíclico, el canon extraordinario de produccion y los de transporte de hidrocarburos y la certificación de los montos que garantizan la emision de bonos provinciales y créditos tomados.

"Son todos trámites administrativos legales en los que intervenimos que se van a ver afectados en el tiempo y que se refleja en pérdidas de dinero para las empresas privadas, porque no es lo mismo una demora en el ingreso de un equipo de 15 días a 20", ejemplificó Salinas.

Por otro lado, en relación a la liquidación de las regalías de gas y petróleo y las tasas hidrocarburíferas, consideró que "aún no podemos medir el impacto que tendrá" y aseguró: "Queremos permanencia y seguridad y la mejor herramienta es la ampliación para nuestros agentes del bono".

Otras noticias de Urgente24

Increíble robo transmitido en vivo en un shopping neuquino

Insumos médicos: Tombolini propuso "semáforo de prioridades"

"No así": Sergio Massa desautorizó a Cafiero por comunicado sobre Israel

La suba de combustibles reimpulsa la inflación en noviembre

Medicamentos: Fin del acuerdo de precios y nuevos aumentos