Increíble robo transmitido en vivo en un shopping neuquino

Según 'Noticias Nqn', el hecho ocurrió este miércoles, pasadas las 19:15. Y según trascendió, llevaban un arma, que sería de calibre 9mm. y un arma blanca en la cintura.

No es la primera vez

Una secuencia similar ocurrió en julio cuando intentaron robarle el celular a un periodista mientras transmitía en vivo desde Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera, un sorpresivo paro de trenes de la línea Sarmiento.

Nicolás Edwin, de 'UNIFE TV', se encontraba sobre la avenida Pueyrredón y, mientras hablaba con el piso, el cronista notó que una mujer estaba intentando sacarle el teléfono. "¿Qué me robás el teléfono? Me quisieron robar el teléfono. Me quiso robar el teléfono ella, recién. Que se quede acá", comenzó a gritar Edwin.

Al mismo tiempo, el movilero encaró a la presunta arrebatadora y la increpó, mientras la cámara registraba todo en directo. "Vamos a buscar a la policía. Que se quede acá. Alguien que la agarre a ella, que me quiso robar el teléfono", avisó el cronista, mientras buscaba con la vista a un uniformado.

Días antes, el periodista Daniel Brítez realizaba una cobertura para radio 'LT7' y 'Canal 13 Max' de Corrientes cuando fue sorprendido por un delincuente que circulaba en una moto.

Brítez bromeaba con las conductoras del programa cuando, de repente, apareció una mano que le sacó el dispositivo móvil mediante el cual estaba haciendo la transmisión.

"Le robaron el teléfono, ¿qué le pasó? Dani, ¿estás?", quiso saber una de las presentadoras al observar que la imagen se volvía confusa por los movimientos espasmódicos de la cámara del celular.

"Me robaron el teléfono. Pasó una moto y me robó el teléfono de la radio", confirmó el cronista correntino, algo agitado por el hecho de violencia que acababa de protagonizar.

