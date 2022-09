https://twitter.com/matiastombolini/status/1565392355263451142 El precio de los alimentos es de extrema relevancia para todos.



Quisiera aclarar algunas cosas respecto a ciertas versiones que circulan y solo alimentan temores que no tienen relación con la realidad.



Abro hilo — Matias Tombolini (@matiastombolini) September 1, 2022

Tensa reunión

Tombolini había tenido el martes una tensa reunión con representantes de la industria panadera. “No pudieron controlar 10 molinos, menos van a controlar 11.000 panaderías en la provincia de Buenos Aires y otras 60.000 en el país. La reunión fracasó y la insensibilidad del secretario de Comercio al escuchar a la industria panadera es tremenda. Nos dijo: ‘esto se terminó’. Le dijimos: ¿qué pasaría con el precio del pan? Él es economista y nos dijo que no estaba para controlar precios”, manifestó el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba), Raúl Santoandré.

Por su parte, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, se refirió en muy duros términos al secretario de Comercio, al que calificó como “un lobbista de los empresarios”.

Según relató Mora, cuando desde el sector panaderil le señalaron al secretario el lugar “social” que ocupa el pan en la mesa de los argentinos, el funcionario les respondió que “las cuestiones sociales las dejen para otros funcionarios” y les pidió hablar únicamente “de economía”.

En diálogo con AM 750, Mora coincidió con Santoandré al sostener que "imposible" aplicar el subsidio sólo a las panaderías.

Luego, apuntó directamente contra Tombolini: “Le está dando la derecha a un empresariado. Parece un lobbista de los empresarios. Cortan el hilo por lo más delgado. Si pagamos la luz y el gas, no pagamos otra cosa. No tenemos espalda. Cuando le dijimos que el rol del Estado era auditar para que los empresarios no tengan ganancias escrupulosos, nos dijo que no estaba para eso. Que no estaba para auditar los precios. Que no estaba a favor del control de los precios. Es de esos funcionarios que no funcionan”.

Mora comentó que, por el enojo, varios representantes del sector abandonaron la reunión antes de que termine. “Por miedo a un fallo judicial levantan esto (por el fideicomiso). Es inconcebible. Antes de seguir sacando flautas de pan, vamos a tener que sacar al secretario de Comercio”, señaló.

Más contenido de Urgente24

Senado: CFK dejó el recinto apenas comenzó la sesión (¿para no oír las críticas?)

Patrimonios: Enojado con La Nación, Alberto se defendió (y también a Cristina)

Bomba de humo de Máximo tras conocerse su patrimonio

Estos son los diputados del FdT que dejaron 'plantada' a CFK

Patricia Bullrich no hace pie y Javier Milei saca cuentas