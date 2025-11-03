Otra vez activa: Una planta clave para la industria naval del país volvió a abrir sus puertas

Industria activa

El camino hacia su reapertura comenzó en 2024, cuando un grupo de obreros navales trasladó su inquietud al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. A partir de ese diálogo inicial, y con el acompañamiento del gobernador, se conformó una mesa de trabajo junto a gremios y autoridades del sector.

Sobre ese marco, la Provincia impulsó la formación de soldadores navales en el Centro Tecnológico José Censabella, una decisión fundamental para contar con personal capacitado y recuperar una industria estratégica.

Actualmente, el astillero emplea a más de 100 personas, tiene cinco barcazas en proceso de construcción y vuelve a operar con tecnología de última generación, consolidándose como uno de los más modernos de Sudamérica en su tipo. A raíz de ello, Puccini manifestó:

"El caso de este astillero es un ejemplo claro de lo que pasa cuando el Estado escucha, se compromete y trabaja en equipo con empresarios y trabajadores. Pudimos transformar una planta cerrada en una industria activa, generando empleo y proyección productiva".

Un desafío

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani remarcó que "hace un año esta industria estaba parada". En tanto, destacó la administración provincial: "A partir de gestiones conjuntas y por iniciativa de nuestro gobernador, pusimos a disposición todas las herramientas para que esto vuelva a funcionar".

"Hoy hay 100 personas empleadas y se están construyendo cinco barcazas. El trabajo en común se materializó mediante la formación de soldadores navales que se incorporaron a la empresa y a gestiones relativas a la infraestructura del astillero", precisó.

Desde el gremio, el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON), Juan Speroni, subrayó la articulación como motor de la reactivación: "Es una enorme satisfacción ver esta planta de nuevo en marcha. Hubo un compromiso entre el Estado, los empresarios y los trabajadores".

"La Provincia también asumió el desafío de trabajar en una demanda estructural como el dragado. Este astillero tiene potencial no solo para construir barcazas, sino también otras unidades fluviales que la Argentina necesita con urgencia", finalizó.

Como cierre, el gerente de Atria, Claudio Vidal, agradeció "el apoyo" y "la presencia" por lo que se mostró "Contento porque vemos que la industria se está reactivando y que hay decisión para acompañar el desarrollo del sector naval".

image El Astillero ya cuenta con más de 100 trabajadores incorporados, cinco barcazas en construcción. Foto: Gobierno de Santa Fe

La expectativa puesta en este proceso de recuperación productiva es alta. Desde el gobierno provincial señalaron que la estrategia se alinea con la necesidad de articular con la hidrovía y proyectar una Santa Fe con mayor protagonismo logístico y exportador. El objetivo es claro: más producción, más empleo y más oportunidades para los santafesinos.

