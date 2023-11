Milei pragmático: Busca lo mejor, dolarización en pausa y BCRA sentenciado

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnaty_motyl%2Fstatus%2F1728227687347708334&partner=&hide_thread=false Estimados, con mucho dolor y lágrimas en mis ojos, les confirmo que los liberales profesionales, que estuvimos trabajando desde hace años en el armado y los equipos técnicos, fuimos desplazados por JxC en el armado de gabinete. — Natalia Motyl (@naty_motyl) November 25, 2023

Emilio Ocampo, quien iba a presidir el BCRA, dio un paso al costado dado que la dolarización no va a poder ser llevada a cabo en este momento (Emilio Ocampo se baja del BCRA, ¿confirma lo de Caputo?). Esta baja no tiene que ser interpretada como que el BCRA no ba a ser dinamitado, la propia oficina del presidente electo lo confirma: