José Luis Espert ¿la ve?: "Al mercado no le gustó"

milei-espert.jpg Javier Milei junto a José Luis Espert, tentativo cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires de LLA. NA

“Es importante que la gente sepa que esto no va a ser siempre una línea recta, sobre una línea hacia arriba va a haber algunos vaivenes y serruchos. En un país enfermo de populismo, el camino hacia el cielo de la libertad y el bienestar no va a ser sin golpecitos como los de las últimas semanas", completó.

José Luis Espert, el recuerdo de Menem y Caputo

Para quitarle dramatismo a los indicadores financieros negativos para el oficiaismo, Espert recordó que la gestión de Carlos Menem “hasta que acertó con la convertibilidad en marzo del ‘91, tuvo dos estallidos hiperinflacionarios: uno en 1989 con el Plan Bonex y el otro en 1990, que lo terminó con el decreto 435. Eso fue antes de comenzar uno de los períodos más virtuoso de la democracia, que fueron los cinco años del ‘91 al ‘96”.

Volviendo a la gestión Milei, Espert admitió que aún “falta hacer ajuste de tarifas y eliminar el cepo cambiario, que puede significar una suba del dólar que afecte los precios”.

“Al mercado no le gustó que no hubiera certeza de cuándo se termina el cepo. Pero le quiero decir al mercado que el cepo se va a terminar, ojalá suceda antes de fin de año. No voy a putear al mercado por dos semanas que juega en contra”, reflexionó.

Por último, sobre la gestión Caputo opinó: “El ministro Luis Caputo y el equipo económico son los primeros que detestan al cepo, que el mercado tenga claro que somos los primeros que queremos liberarlo; pero cuando hay responsabilidades de gobierno… necesitamos USD 5 a 10 mil millones de reserva netas para estar seguros de que no habrá un sacudón del dólar que afecte la estabilidad macroeconómica. Estamos discutiendo el tiempo, pero no hay duda de que el gobierno cree en la libertad cambiaria”.

