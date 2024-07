"El tipo de cambio oficial está atrasado 20%, a valores históricos: dólar debería costar $ 1.100"

“No se puede salir hoy del cepo cambiario porque el Banco Central no tiene dólares para afrontar una corrida. Hay muchas utilidades que no han podido ser giradas como remesas y, si la compra-venta de dólares fuera libre, tendríamos una estampida. El BCRA no está preparado para zozobras. No tiene poder de fuego para evitar una compra masiva de divisas extranjeras".