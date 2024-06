Luis Caputo: "no estamos aún listos para salir del cepo cambiario"

“A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. En enero era una pésima idea, en febrero también y hasta mayo sería inapropiado. Hemos corregido un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos” confesó Luis Caputo.