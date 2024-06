Luis Caputo y Santiago Bausili sólo quieren hacer negocios (¡Ay CABA!)

Los intereses detrás del megaemprendimiento urbanístico que arrancaría, de consumarse, en los actuales garajes anexos del Hipódromo de Palermo, sorprenderían a quien lo investigue. (...)".

En años sucesivos, tal como lo anticipó Urgente24, todos quedaron sorprendidos, y sólo conocen una parte de la trama.

Paseo-Gigena.jpg Paseo Gigena.

El proyecto

Efectivamente, el parking del Hipódromo de Palermo, un terreno de 11.500 m2 -vista al Rosedal, el Hipódromo y el Campo de Polo-, fue reconvertido en un edificio de 5 plantas con 3 núcleos, 250 cocheras y locales comerciales en una avenida de alto tránsito. En aquel momento a Urgente24 le sorprendió el relato de uno de los concesionarios del parking, de muy alto perfil público: "No tengo nada que ver con lo que van a construir. Me dan un porcentaje a cambio de que no demande por la interrupción anticipada de la concesión del parking".

Tal como ocurre en ese postergado diálogo frontal en la serie 'Eric', de Netflix, entre padre e hijo, el padre a eso le llama "progreso" y el hijo le llama "robo".

Pero la intervención del ex macrista, ex larretista, ex bullrichista hoy mileísta Ramón Lanús, legitimó todo y también lo avaló su sucesor en la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), el albertista Martín Cosentino.

AySA

Los negocios inmobiliarios en CABA no están en cuestionamiento. La reconversión y ampliación de una metrópolis es conveniente en muchos casos. Por ejemplo, Puerto Madero. El problema ocurrió cuando Mauricio Macri y Rodríguez Larreta -hoy 2 políticos tan devaluados como Diego Santilli y Cristian Ritondo- convirtieron a la especulación inmobiliaria en el motivo exclusivo de su gestión.

Pero aún así tampoco es el tema de esta nota.

La gran frustración sucede cuando la especulación inmobiliaria pone en riesgo los intereses de una comunidad. Cuando el afán de rentabilidad -de empresas que lideran empresarios que no residen en CABA- impacta en forma negativa en el bienestar de los vecinos de CABA.

El Paseo Gigena fue edificado sobre el caño subterráneo de agua potable más importante de la Ciudad. ¿No lo sabían? Sí lo sabían. Aquí la advertencia de Eisler: "La concesionaria hizo una obra menor para apurar la inauguración y por eso Caputo tuvo que ejercer presión política para que lo habiliten, porque el riesgo de un accidente mayor sigue abierto."

El movimiento de ese caño fue previsto por Rodríguez Larreta en las obras del Presupuesto 2024: $ 3.000 millones a precios de septiembre 2023. A pagar por el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Jorge Macri, quien no consigue que el ministro Luis Caputo, le libere dinero que Nación adeuda a CABA, se negó a aportar el dinero que precisa la obra del ministro de Economía y el presidente del BCRA.

Sin embargo, negociaciones mediante, ahora CABA pagará la obra para el concesionario (Caputo & Bausili). La ex secretaria de Obras, Manuela López Menéndez, "muy cercana a Guillermo Dietrich" lo dejó documentado.

Manuela López Menéndez es hoy día jefa de Gabinete de Ramón Lanús, en San Isidro.

No habría que responsabilizarla totalmente. Álvaro García Resta también tuvo mucho que ver. No se entiende por qué él se autopercibe como "urbanista".

En concreto, y considerando que hay un gran riesgo para la red de agua potable de CABA, lo que se hizo es precario para disminuir el peso de la estructura de hormigón sobre los caños de AySA.

Por ese motivo, tendrá que aparecer CABA para resolverle el problema a Caputo & Bausili. Si es la forma que ambos tienen de concretar negocios... Javier Milei debería comenzar a temer por el futuro de su economía.

