Liberadas, las prepagas retoman la carrera de aumentos y una empresa ya confirmó número

Es por eso que, si bien reconoció que en "los primeros meses del año el impacto inflacionario, producto del sinceramiento de la economía y de sus precios relativos, ha sido muy alto, el retraso en particular del sector salud todavía no ha alcanzado a equiparar el IPC si se considera un periodo mayor en el cual la economía y en particular el sector, estuvo expuesto al control de precios".