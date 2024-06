Conferencia de prensa de Luis Caputo para explicar que no levanta el cepo cambiario

Luis Caputo resaltó que ahora

Se inicia una segunda para dejar de emitir para cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA. Una vez cumplidos esos procesos, será el turno de los controles cambiarios: La salida del cepo es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha, sino parámetros de orden macroeconómico. No queremos sobresaltos en la gente, como una potencial suba del dólar, que genera más inflación, desempleo y todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo Se inicia una segunda para dejar de emitir para cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA. Una vez cumplidos esos procesos, será el turno de los controles cambiarios: La salida del cepo es una tercera etapa, que va a ser una etapa de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha, sino parámetros de orden macroeconómico. No queremos sobresaltos en la gente, como una potencial suba del dólar, que genera más inflación, desempleo y todas cosas que los argentinos ya han visto durante mucho tiempo