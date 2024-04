Impacto de Carlos Rodríguez sobre depresión inminente y un psicólogo para Milei

Sería interesante conocer qué opina de verdad la canciller Diana Mondino, quien fue directiva de la Ucema, que cofundaron Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Pedro Pou, etc.

La gran pregunta Nº1 que nadie puede responder es qué capacidad intelectual tiene Javier Milei para reconstruir su relato y lograr, de una vez por todas, alguna política económica consistente.

La gran pregunta Nº2 es acerca de la versión de que Luis Caputo es ministro de Economía porque iba a conseguir dinero externo, que aparentemente no ha conseguido. ¿Y entonces qué?

La gran pregunta Nº3 es qué respaldo político tiene Javier Milei hoy para reenfocar su gabinete de colaboradores -en general, de mala calidad-, que lo está llevando a una derrota electoral segura en 2025.

El acierto

Bien por La Nación. Sin duda Matías Moreno y Esteban Lafuente leyeron el posteo en X que Carlos Rodríguez tiene fijo en el ingreso a su cuenta @carod2015:

"Ojo con la opinión pública y con las metas Macro. Cuando yo era viceministro de economía en 1997/98 teníamos:

Inflación negativa o casi cero.

Libre circulación del Dólar y otras Monedas, sin CEPO.

Riesgo País de tres dígitos.

Gasto Público Primario Consolidado/PBI: 28%.

Y sin embargo nos p&teaban de todos lados: que el desempleo, que la pobreza, que la Cuenta Corriente, que el Gasto, que el atraso cambiario, que las PyMES, etc.

Y probablemente tenían razón. La apertura de la economía y la entrada de capitales sin flexibilidad laboral hizo desastres. Y todavía seguimos buscando dolares afuera como primera prioridad. Financiando al Estado con Impuestos al Empleo.

Hay que aprender del pasado y no manejar el país como una mesa de dinero."

Por la tanto, ellos lo entrevistaron.

Definiciones

## "Milei tiene un modelo de ajuste con una sola variable en mente: la tasa de inflación. Y la gente lo apoya. El problema es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal. Ha habido una brutal reducción del gasto en todos los ítems de la administración nacional, desde las transferencias a las provincias, la obra pública y los sueldos."

## "El plan de ajuste es simplemente no pagar. En estos primeros meses hay reducción del gasto en todas las áreas. Yo no veo un plan. No se les transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. ¿La seguridad y los sueldos? No se da plata a nadie. ¿Obra pública? Se suspenden todos los pagos de obra pública. Milei tenía un plan para transferir la obra pública al sector privado a riesgo. Pero eso no apareció más. Simplemente se cortó el presupuesto. En algún momento las vías o trenes o rutas van a empezar a fallar."

## "Hay un brutal ajuste en el gasto, base caja, que no parece seguir ningún patrón. Pero reducir el gasto en sí mismo no es una meta sostenible o deseable. Es concordante con la meta de reducir el déficit y la inflación. La población no entiende, el FMI está feliz y los tenedores de bonos están contentos con cobrar en junio el AL30. Entonces, baja el riesgo país. No importa de dónde sale la plata, mientras la plata esté. Ojo con esos indicadores."

No hay reactivación

## "Este plan no discrimina entre sector público y privado. No se dan cuenta del costo de bajar el déficit. Es el sector privado que está pagando y transfiriendo recursos al sector público. Hay que bajar el déficit, pero eficientemente. O sea, hay que reducir las áreas del sector público que no son productivas y tratar que el costo del sector privado sea el mínimo posible. No se puede poner impuestos a rajatabla. Por ejemplo, un impuesto PAIS al dólar por todos lados, arriba de la devaluación que ocurrió. El programa original era dolarizar y ahora estás pesificando todo."

## "Acá la Argentina no es la misma. El 10 de diciembre pasó algo. Les licuaste a los jubilados el 50% de sus haberes, pusiste un impuesto PAIS, querés reponer el impuesto a las ganancias. Están los liberales gobernando, no los peronistas. Hay un cambio fundamental en la estructura. Por más que cuenten la historia de que es culpa de Massa y los Kirchner, generaron una recesión de la gran flauta. Al mercado no lo va a convencer de otra cosa."

## "Te van a decir que el Congreso no los ayuda. Es verdad, pero ¿para qué quiso ser presidente si sabía que no tenía poder político? Anunció planes grandiosos y después dice: “no los puedo hacer porque no me dan apoyo”. Ah, ¡qué vivo! Es lógico."

Ya dice que no va a dolarizar. Ese plan lo dejó de lado cuando se sacó de encima a [Emilio] Ocampo. Ahora habla de la competencia de monedas, pero ya no sé cuál es su plan. Tiene una personalidad rara. Va cambiando de postura. Eso es para un psicólogo, no para mí. Ya dice que no va a dolarizar. Ese plan lo dejó de lado cuando se sacó de encima a [Emilio] Ocampo. Ahora habla de la competencia de monedas, pero ya no sé cuál es su plan. Tiene una personalidad rara. Va cambiando de postura. Eso es para un psicólogo, no para mí.

## "Estamos yendo a la depresión y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión. No veo al campo recuperándose, sino a sectores de la minería y el petróleo que están operados por grupos concentrados del extranjero. Son regímenes que no pertenecen a la Argentina. Tienen sus sistemas impositivos y laborales totalmente separados del resto del país."

