Ganancias: Con el nuevo mínimo "ganaron los trabajadores"

Luego agregó: “Debatir, discutir soluciones, para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos”.

La cuestión Ganancias se había transformado así en otro motivo de tensión dentro de la coalición de gobierno.

Según Guzmán, con esta modificación son 1 millón de asalariados menos que en 2019 los que deberán tributar Ganancias.

“Estamos haciendo políticas económicas que transforman realidades de los trabajadores. En los últimos meses seguimos apuntalando el salario real”, señaló el ministro de Economía.

Massa destacó que se haya tomado esta medida que busca frenar la caída del salario como también el adelanto de las paritarias que ya cerraron la mayoría de las negociaciones. “Como estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia sino remuneración”, afirmó.

En ese sentido, consideró que “subir el mínimo no imponible a más de $280 y proteger el aguinaldo y la mejora en paritarias, para que no se los coma el Impuesto a las Ganancias, es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que tiene que ver con seguir en el camino de la recuperación del ingreso, que tenemos como objetivo”.

Según precisó el líder del Frente Renovador, la medida se reglamentará a través de un decreto presidencial en la próxima semana, cuando concluyan dos de las negociaciones paritarias de actividad que se encuentran abiertas. Una vez rubricados los acuerdos, quedará consolidado el índice sobre Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

“El decreto incluye la exclusión del aguinaldo del pago del Impuesto a las Ganancias”, comunicó Massa.

Al aludir a sus cartas y comentarios sobre el asunto, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que durante la semana no hubo extorsiones ni aprietes internos : “Acá no gana uno ni otro, acá ganaron los trabajadores. Discutir soluciones para resolver problemas no es ni malo ni es pelea, es simplemente marcar un camino para encontrar respuestas”.

Por su parte, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, dijo que "la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga para tener un circulo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y mejor calidad de vida de los argentinos".

"Que este paso que damos nos permita a los trabajadores que, con el incremento de paritarias, no se termine tributando al Estado ese aumento de salario", dijo.

Más contenido de Urgente24

Cepo y blanqueo de Macri: Agustín D'Atellis y Guillermo Hang en la mira

Cerruti: "Si decimos que todo está mal, viene la derecha"

Dalbón la sigue contra Bullrich: "Se va a ganar otro juicio"

Semana 360: Opositor capitaliza falta de imaginación K

Kiev dice no a Kissinger y denuncia "genocidio" en el Donbás