Smata primero: 18% solo para enero, febrero y marzo

Un bono además del aumento

En cuestiones salariales, además de los incrementos de sueldo bajo incidencia inflacionaria, se sumó un bono especial para los trabajadores de este gremio, que se liquidará en los últimos días de febrero hasta el 10 de marzo.

El adicional referido se plasmó bajo el formato de 150 horas de labor, a los efectos de recuperar el poder adquisitivo de los salarios y en datos duros ese importe oscila entre los $200.000 y $300.000, con variaciones que se determinan respecto a la categoría en la que revisten los trabajadores.

El secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli Smata había cerrado la semana pasada un bono para sus trabajadores de 150 horas con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo.

El bono ya se concretó para las terminales automotrices y las empresas de autopartes, pero la intención de Smata, según publicó esta mañana el diario 'BAE Negocios', es extenderlo al resto de las empleadoras donde se desempeñan los afiliados de Smata.

De hecho ya activaron gestiones con la Asociación de Concesionarias (Acara) para establecer una gratificación extraordinaria de 75 horas. Desde el sindicato, destacaron:

El objetivo es lograr mejoras en los ingresos de los trabajadores de manera tal de cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y preservar la reactivación económica de nuestro país

Con peso específico en la órbita política del oficialismo además de su secretario general Pignanelli entre los mecánicos del Smata se destaca el adjunto, Mario "Paco" Manrique, dirigente que integra la conducción de la CGT, el Frente Sindical (Fresimona) alineado al ala K del sindicalismo y una de las voces que con mayor énfasis destacó en su momento la necesidad de otorgar sumas fijas ante el deterioro del poder adquisitivo.

Hace unos diez días, ante el tope de 60% que impulsa el Gobierno, Manrique había disparado ante distintos medios:

Para que el Estado me ponga un techo de paritarias me tiene que garantizar que los precios no se van a mover más allá de ese porcentaje

El Sueldo 14

Cabe recordar que además los mecánicos cobraron con los sueldos de diciembre, el conocido como Sueldo 14, un salario básico adicional para los empleados. Es una especie de bono de fin de año institucionalizado pero que supera largamente los montos que se manejan en otras actividades.

samta.jpg Además, Smata logró hace un tiempo el Sueldo 14 para la envidia de los Moyano, y otros...

La conquista se produjo durante el macrismo, frente a la envidia del propio Hugo Moyano

El Salario 14 es llamado así por ser un haber adicional a los 12 sueldos y al aguinaldo, fue un viejo sueño de Camioneros que en varias ocasiones buscó rubricarlo en su convenio colectivo. Sin embargo, se topó siempre con la negativa férrea de las empresas.

También lo buscaron otros gremios de actividades industriales, pero no pudieron abrochar la conquista y ahora se convirtió en un imposible...

