¿Sí o no? Las molineras ponen reparos al Fondo del Trigo

Mucho más reacio, en diálogo con AM750, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Molinera, Guillermo Herfarth, sostuvo que el fideicomiso no va a tener el resultado previsto por el gobierno y advirtió que el precio del pan va a seguir subiendo. Además, dijo que muchas molineras no van a adherir al fideicomiso. "Las empresas molineras hoy no tienen el capital para hacer frente a esta iniciativa. No creemos que sea la respuesta", expresó.

Herfarth sostuvo que el fideicomiso representa un riesgo de capital "muy alto" para las molineras. "Las empresas hoy no tienen el capital para hacer frente al Fideicomiso. No podemos esperar a que el gobierno nos devuelva la plata", manifestó .

Hoy, las autoridades se verán con más integrantes de la cadena del trigo, como las cámaras de pastas frescas, propietarios de pizzerías, casas de empanadas y actividades afines, fideeros y asociaciones de panaderos.

Los panaderos advierten

El presidente Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, advirtió en declaraciones radiales que si no implementa el fideicomiso volverá a aumentar el precio del pan. "La situación ya se torna desesperante para muchas panaderías. Hemos creído y apostado en el secretario de Comercio pero la verdad es que vemos que el fideicomiso no se está poniendo en marcha".

Panadería.jpg Los panaderos advierten que van a tener que ajustar nuevamente el precio del pan.

En ese sentido, Mora pidió al gobierno que se implementes medidas concretas para contener a la inflación. "No hay quien pongan frenos a los aumentos. Hay molinos que hacen lo que quieren. Trabajan con la especulación. Desde noviembre venimos con reuniones y sin embargo no cambia nada. Con esta situación la gente tiene cada vez más lejos de su mesa el kilo de pan".

Por su perte, el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Córdoba, Marcelo Caula, contó que hasta el momento, ninguna panadería recibió harina con precios subsidiados.

"Evidentemente, ante esta escalada de precios vamos a tener que volver a ajustar el precio del pan", manifestó. "Somos optimistas de que algo va a suceder para sostener el precio pero por ahora no tenemos nada en claro", agregó.

Precios

Ayer, el precio internacional del trigo volvió a registrar una fuerte suba en el mercado internacional de Chicago, tras la decisión de India de cerrar las exportaciones del cereal. El contrato con vencimiento en julio próximo subió casi un 6% y la tonelada cotizó a US$458,40.

Sin embargo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, advirtió que "los productores argentinos recibimos el precio del trigo más bajo del mundo. El valor está desacoplado de los precios internacionales ya que, a promedios de la primera semana de mayo de 2022, recibió solo el 42% del valor internacional". Según el dirigente, hay un efecto negativo de las retenciones y el desdoblamiento cambiario.

Ayer la dirigencia del campo volvió a rechazar la idea de Roberto Feletti de aumentar las retenciones de trigo, maíz y girasol. El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que la propuesta del funcionario "tiene aristas de provocación y de ideología", y reiteró que las retenciones son "ilegales", porque el 31 de diciembre pasado vencieron las facultades que tenía el Gobierno para modificar el esquema de las mismas. Algo que derivó en un planteo judicial, mediante un recurso de amparo, de la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María para que sean declaradas "inconstitucionales".