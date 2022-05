Rendida Azovstal, Rusia se enfoca en Lugansk

“El Comando Militar Supremo ordenó a los comandantes de las unidades estacionadas en Azovstal que salvaran la vida de su personal”, dijo el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado ya informado por Urgente24 el lunes 16/05.

En Occidente se da otra lectura al acontecimiento. Por ejemplo The Wall Street Journal:

"Es probable que el final de la batalla por Mariupol sea visto como una gran victoria en Moscú, que ha luchado para lograr sus objetivos contra las fuerzas armadas de Ucrania desde que lanzó su invasión el 24 de febrero. Pero la victoria tuvo un alto costo: por Resistiendo durante semanas en bolsas cada vez más pequeñas, los defensores ucranianos ataron a un gran número de fuerzas rusas, impidiendo su despliegue en otros lugares."

Otros, tal como Financial Times no hablan de 'rendición' sino de 'rescate'. Esto es explicable en que su corresponsal escribe desde Kiev y el tema es muy sensible para la opinión pública doméstica:

"Ucrania ha confirmado que está en marcha una operación para rescatar a sus tropas, muchas de ellas heridas, de la acería Azovstal en Mariupol tras casi 3 meses de intensos bombardeos que han pulverizado la estratégica ciudad portuaria. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a la nación en la madrugada del martes y confirmó que la operación, que fue acordada con las fuerzas rusas, estaba en marcha.“Quiero enfatizar que Ucrania necesita héroes ucranianos vivos”, dijo Zelensky. “Para llevar a los niños a casa, el trabajo continúa y requiere delicadeza y tiempo”. (...)".

En verdad, para que la entrega a las tropas rusas sean un 'rescate' debe habilitarse el posterior canje, sobre el que no se informó aún.

Por ahora, se trata de una rendición incondicional -muy positiva para todos porque es cierto que carecía de sentido morir en Azovstal- que ahora debería ir al canje aunque hay que recordar que, consecuencia de que Rusia inició procesos judiciales contra integrantes del Regimiento Azov, se desconoce cómo será ese trueque en algunos casos.

Los medios rusos coincidieron -algo así como una 'cadena informativa' atribuible, según Urgente24, al Ministerio de Defensa, en que hay un territorio entre Severodonetsk y Lisichansk, en la República Popular de Lugansk (Donbás), que merece la atención militar ahora.

La información agrega que Vitaly Kiselyov, viceministro del Interior de la LPR (República Popular de Lugansk), en Channel One, de Moscú, explicó: "Serán 15.000 a 16.000 en total. Uun gran grupo de nacionalistas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y extranjeros, que han estado utilizando municiones cuya misión es sólo destruir infraestructura.Demoler tanto como sea posible, causar daño y luego poner toda esta carga sobre la Federación Rusa: esta es su tarea. Intimidar a la población civil de tal manera que sienta miedo durante muchos años".

Se anticipa una ofensiva ya que él agregó que a esas tropas Kiev les ordenó no retirarse. "Cuando tomamos prisioneros en Rubizhnoye, ellos dijeron que habían apelado varias veces a su Comando pero que les prohibieron la retirada y que se mantuvieran hasta la muerte pero los comandantes de alto rango se marcharon hace 1 mes”.

Retirada

Novedad 1 de la jornada diplomática: Rusia se retira del Consejo de Estados del Mar Báltico. "La situación en el Consejo de los Estados del Mar Báltico se está deteriorando, los países de la UE y la OTAN se han negado a un diálogo igualitario en este sitio", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

Novedad 2 de la jornada diplomática: "Las negociaciones entre la Federación Rusa y Ucrania no continúan, Kiev se ha retirado de este proceso", anunció el Kremlin. En verdad, en un diálogo entre Volodymyr Zelensky y el alemán Olaf Scholz, anunciaron que no habrá alto el fuego hasta que Rusia se retire de todos los territorios ocupados.

------------------------------------------------------------

Más en Urgente24:

Pampita y García Moritán, repudiados por "negacionistas"

Todas malas: Yanina Latorre se cruza con Ofelia Fernández

Bloomberg: Bitcoin seguirá superando en ganancias a cualquier otro activo tradicional

Manzur junta al gabinete en un escenario que no cambia

Revés de Joe Biden: Turquía no acepta a Suecia ni Finlandia