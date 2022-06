Bajante histórica del río Paraná: ¿Lo peor ya pasó?

El panorama del río Paraná está bastante mejor. Al punto de que mucha gente me pregunta si no estamos volviendo a la normalidad. Y lamentablemente la respuesta es negativa El panorama del río Paraná está bastante mejor. Al punto de que mucha gente me pregunta si no estamos volviendo a la normalidad. Y lamentablemente la respuesta es negativa

sequía.jpg Si bien la bajante del río Paraná fue histórica, el escenario comienza a torcer levemente esa historia.

Y pronosticó que " vamos a tener muchos meses para volver a tener un río Paraná como el que teníamos antes".

Actualmente, se está propagando actualmente una onda de crecida, que alcanza a la sección Paraná - Santa Fe. "La onda no tiene la magnitud suficiente como para ubicar los niveles en la franja de aguas medias en forma estable. Pronto todos los niveles en todo el tramo en territorio argentino volverían a ubicarse en aguas bajas", manifestaron.

Para Rosario, se espera que el promedio de junio sea 1,51 m inferior al nivel normal, pero 1,36 m superior al de junio de 2021.

Por último, enfatizaron que la situación continúa caracterizada por niveles fluviales muy bajos, muy por debajo de los niveles normales.

