Carlos Maslaton y las venas abiertas del mundo liberal

Por supuesto que es contradicción pura: Maslaton se siente desplazado por la hermana del líder que creyó que él podía disciplinar. Es difícil conocer si el fondo de la cuestión es Karina Milei o es que Javier Milei no volvió a recibirlo. Culebrón frecuente en todos los movimientos políticos: quienes se dicen pioneros y caen en el error de creer en la socialización del poder vs. el líder que reclama la propiedad de la brújula. Sin duda, una crisis de crecimiento con 2 finales posibles: subir un peldaño o bajar un peldaño. Todo lo que no mata, fortalece. Pero escribirlo es más fácil que vivirlo.