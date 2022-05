Israel vende armas a Ucrania, anticipo de Carlos Maslatón

Pero Israel, y la prensa estadounidense más cercana a la Administración Biden, tal como lo son CNN y The New York Times, hicieron de los dichos de Lavrov una suerte de declaración de guerra de parte entre Rusia e Israel. Ambos, CNN y The New York Times militan en el campo de la desinformación absurda desde el 'caso Hunter Biden', intentando cubrir las irregularidades del hijo del Presidente estadounidense.