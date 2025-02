Dólar "cara chica": Cómo cambiarlos gratis en el banco

Antes de dirigirte a una sucursal, comunícate con tubanco para verificar si participa en el programa. Si no lo hace, podrás buscar alternativas en otras entidades que sí estén ofreciendo este servicio.

Depositá los billetes en ventanilla

Si tu banco está adherido, lleva los billetes “cara chica” a la sucursal. Allí, se verificarán su autenticidad y estado. Es importante que los billetes cumplan con ciertos estándares: no deben tener daños significativos, como faltantes superiores al 40% de su superficie.

Si los billetes cumplen con los requisitos, serán aceptados sin costos adicionales.

Elegí entre depósito o retiro de nuevos billetes

Una vez depositados los dólares antiguos, podés optar por:

Dejarlos en tu cuenta bancaria , para usarlos dentro del sistema financiero.

, para usarlos dentro del sistema financiero. Retirarlos en efectivo, recibiendo billetes de ediciones más recientes.

Consultará con tu banco los plazos específicos para la entrega de los nuevos billetes.

Declaralos si no están registrados

Si los billetes no están declarados previamente, deberás realizar un proceso de blanqueo de capitales. Aunque este paso no es parte del programa del BCRA, es necesario para regularizar dólares no registrados.

Al optar por este mecanismo formal, evitará las desventajas del mercado informal, donde los descuentos sobre los dólares “cara chica” son habituales. Además, el programa no implica costos para los clientes ni para las entidades financieras.

Esta medida no solo facilita el cambio de billetes antiguos, sino que también contribuye a modernizar la circulación de divisas en el país, brindando una solución práctica para ahorristas y entidades financieras por igual.

