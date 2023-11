Colectivos: Suspensión del servicio nocturno en Santa Fe

"Estamos en una coyuntura muy difícil, la inflación nos está matando, los costos nos están matando, tenemos que tomar algunas decisiones que, por supuesto no le hacen bien a la comunidad ni a la ciudad, pero no nos están atendiendo, no tenemos ninguna comunicación oficial de nada. Lamentablemente llegamos a esto, que inicialmente es la suspensión del servicio nocturno, después no sé si se irán paralizando los servicios en las distintas empresas", aseguró.

Sin fondos

Por otra parte, Ingaramo criticó la falta de diálogo con la Municipalidad y señaló que recién ayer pudo abrir contacto con el Secretario General, Mariano Granato: "Quedó en que hoy nos avisaba, pero la verdad es que estamos preocupados porque todavía faltan 15 días para que asuma el nuevo gabinete, y no podemos ir a reclamarle nada nuevo al nuevo intendente electo, pero como todavía están en funciones los actuales, creo que deberían por lo menos sentarse en la mesa y decirnos qué horizonte tenemos".

Además, explicó que por su estudio de costos, el boleto de colectivos debería costar $515 (el importe actual es $220, el último retoque fue el primer día de este mes).

"Pedimos la actualización para la continuidad. Desde FATAP planteamos que haya una tarifa única y que se subsidie al pasajero directamente, como dijo el presidente electo, que les den una tarjeta a los que tienen atributos sociales, y a nosotros que nos den el monto que corresponde y funcionamos normalmente. No nos pueden deber fondos hace 45 días, no cobramos octubre, es difícil administrar cualquiera empresa así".

image.png Santa Fe recibe una noticia que puede perjudicar a los ciudadanos.

Para finalizar, afirmó que no podrán abonarles a los choferes en diciembre lo que corresponde ya que "Está garantizado el sueldo sin el aumento, los aguinaldos no, porque si no tenemos fondos no vamos a poder pagarlos, por lo menos en la fecha establecida".

