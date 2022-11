No es una novedad decir que las grandes tecnológicas se encuentran entre los de peores desempeños este año producto de la imparable inflación, que llevó a la Fed a una serie de suba de tasas de interés con el objetivo a desacelerar la economía y frenar el aumento de los precios. El Nasdaq 100, índice compuesto principalmente por empresas tecnológicas, un sector que se caracteriza no por presentar los mejores resultados sino por el potencial que estas empresas pueden tener, no ha parado de caer en el último año.