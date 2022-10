Meta se desploma (-23%) y arrastra a grandes del sector

Meta Horizon Worlds (en la actualidad) es un pueblo fantasma relativo en comparación con otros mundos inmersivos en 3D como Roblox y Fortnite Meta Horizon Worlds (en la actualidad) es un pueblo fantasma relativo en comparación con otros mundos inmersivos en 3D como Roblox y Fortnite

Desde finales de 2020 que la empresa está con pérdidas:

image.png Gráfico: Reuters

Meta asegura que las pérdidas crecerán aún más en 2023 y se comprometió a "acelerar" las inversiones después de eso.

Tecnológicas golpeadas

Tal como informó Urgente24: Mal trimestre de Alphabet / Google / YouTube

Alphabet dijo que las ventas del 3er. trimestre, excluyendo los pagos a los socios de distribución, fueron de US$ 57.270 millones, cuando la proyección promedio de los analistas fue de US$ 58.180 millones. Para algunos es una diferencia no fundamental, pero para los mercados es la vida o la muerte.

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Naturalmente, el Nasdaq, índice compuesto por empresas tecnológicas, sigue sufriendo un espiral descendente y cae un 1,46% dejándolo en US$ 11.239,91:

image.png

Más contenido en Urgente24

Los K acorralan a Alberto Fernández (que, por ahora, no cede)

FDT/JXC, una estafa electoral, pero trolls insisten: Jubilados no cobrarían más con Macri

Una encuestadora argentina midió el balotaje en Brasil: Los resultados

Ganancias: El campo quiere subirse al tren de las petroleras