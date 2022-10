Ganancias: El campo quiere subirse al tren de las petroleras 

ganancias.jpg Claro está que el impuesto a las Ganancias se convierte de a poco en un gran dolor de cabeza para el Gobierno.

Para amortiguar esa situación, el ministro Sergio Massa anunció una línea de subsidios no reembolsables para productores afectados por la sequía. Pero los productores quieren ir más allá e insisten con evitar el pago de Ganancias.

Ello junto al eterno reclamo por la eliminación de las retenciones, otro de los objetivos del agro, y donde también ya recibieron la negativa por parte del Gobierno.

Sergio Massa les confirmó que no habrá una suba de ese impuesto, pero no es suficiente para los productores...

En la Sociedad Rural Argentina fue donde surgió este punto como uno de los centrales a la hora de buscar una mejora de la situación.

Cierto es que la sequía es hoy el gran problema del campo y, ya se estima una baja en los ingresos futuros de los dólares que tanto necesita el gobierno. Además de los problemas con el trigo, la situación esta impactando en otras industrias como la lechera y ganadera.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), por la sequía y las heladas este año la Argentina tendrá un tercio menos de trigo que el año pasado: se producirán 15 millones de toneladas del cereal, un 34,8% por debajo de los 23 millones de toneladas obtenidos el ciclo agrícola pasado.

En tanto, la superficie que resta sembrar con maíz casi finalizado octubre es la más alta de la que se tenga registro: falta implantar el 83% de la superficie objetivo.

En efecto, en varias provincias se están presentando proyectos de Ley para declarar el estado de Emergencia Agropecuaria.

Pero, ¿deben reclamar a Nación o a las Provincias?

Por ahora, ya lograron que impedir que Alberto Fernández suba retenciones además de préstamos para los pequeños productores...

Cabe recordar que el Frente de Todos accedió a eliminar el polémico artículo 95, que extendía hasta 2023 la facultad del Poder Ejecutivo de fijar derechos de exportación. Fue a pedido de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el liberal José Luis Espert.

En este contexto, el panorama para el campo está afectado por mucho más que la falta de lluvias...

